https://news.day.az/politics/1206322.html ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на 9 избирательных участках
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов на 9 избирательных участках
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение, поступившее по 50-му Абшерон-Гобустанскому округу в связи с выборами, проведенными в Милли Меджлис (парламент) 9 февраля, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В обращении было сказано, что в день выборов в этом округе были допущены нарушения.
Член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в ходе проведенного расследования нарушения подтвердились на 9 избирательных участках.
Он предложил аннулировать результаты голосования по этим участкам. После голосования предложение было принято.
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