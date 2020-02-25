На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение, поступившее по 50-му Абшерон-Гобустанскому округу в связи с выборами, проведенными в Милли Меджлис (парламент) 9 февраля, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении было сказано, что в день выборов в этом округе были допущены нарушения.

Член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в ходе проведенного расследования нарушения подтвердились на 9 избирательных участках.

Он предложил аннулировать результаты голосования по этим участкам. После голосования предложение было принято.