https://news.day.az/politics/1206329.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида, передает Day.Az.
Подпись к видеоролику гласит: "Справедливость восторжествует!".
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