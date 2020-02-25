На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 31-м Сураханским вторым избирательным округом.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении утверждалось, что в день выборов в вышеуказанном округе были допущены правонарушения.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что Комиссия расследовала обращение, результате чего нарушения были выявлены только на 13-м и 26-м участках. Ввиду этого Мухтарова предложила объявить итоги выборов по этим участкам недействительными. Предложение члена ЦИК было обсуждено, и принято по итогам голосования.