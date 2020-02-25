Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана распустила 87 участковых избирательных комиссий.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, такое решение вынесено на сегодняшнем заседании ЦИК.

Причиной этого являются нарушения, допущенные членами участковых избирательных комиссий в день выборов.