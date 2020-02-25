https://news.day.az/politics/1206350.html ЦИК Азербайджана приступил к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов
ЦИК Азербайджана приступил к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов, проведенных в стране девятого февраля.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК вынесен на обсуждение вопрос итоговых результатов протоколов окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола заключительных итогов парламентских выборов.
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