https://news.day.az/politics/1206353.html Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
25 февраля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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