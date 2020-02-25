25 февраля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.