25 февраля состоялось VIII заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств выступили на заседании.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан, на Вашу Родину. Ваш визит имеет очень большое значение. Сегодня в ходе встречи один на один мы обсудили многие направления турецко-азербайджанских дружеских и братских связей. Мы еще раз убедились в том, что связи между нами носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве.

Минувший год был успешным для наших связей. Мы несколько раз встречались с Вами. Были достигнуты огромное успехи во всех сферах - политической, экономической, энергетической, транспортной. В их числе, конечно, можно отметить доведение проекта TANAP до границы с Европой.

Словом, уверен, что проводимое сегодня очередное заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества будет очень важным для дальнейшего развития наших связей. На повестке дня стоят многие вопросы. Их обсуждение и решения, которые будут приняты, а также двусторонние документы, которые будут подписаны, значительно укрепят наши связи.

Еще раз добро пожаловать, желаю Вам и делегации, братскому турецкому народу успехов, удачи и здоровья.