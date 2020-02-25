На сегодняшнем очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана были рассмотрены обращения, поступившие в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), проведенными 9 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на повестке дня заседания Комиссии стоял вопрос рассмотрения протоколов окружных избирательных комиссий и результатов проверки их дополненных материалов, а также составления протоколов по общим итогам выборов.

На заседании была рассмотрена жалоба в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) по 85-му Шамахинскому округу.

Кандидат в депутаты от этого округа Азизага Сулейманов, обратившись в ЦИК, рассказал, что в день голосования в этом округе были отмечены нарушения.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов отметил, что во время подробного расследования жалобы эти факты нарушений не подтвердились, и по этой причине предложил отклонить жалобу кандидата, оставив в силе решение ОИК.

По итогам голосования решение было принято.

Напомним, что лидирующим кандидатом по этому округу является Тамам Джафарова.

Затем была рассмотрена жалоба в связи с 27-м Сабунчинским вторым избирательным округом.

Кандидат от вышеуказанного избирательного округа Гюльмамед Абдуллазаде обратился в ЦИК, сообщив о правонарушениях, допущенных на ряде участков в день голосования.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Комиссия провела тщательное расследование, в ходе которого было установлено, что на 34-м участке были действительно допущены нарушения. Ввиду этого член ЦИК предложил аннулировать итоги голосования по данному участку.

Предложение Оруджева было обсуждено, и принято большинством голосов.

Также было рассмотрено обращение в связи с 110-м Загатальским избирательным округом.

В обращении указывалось на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров сообщил, что в ходе тщательного расследования Комиссии правонарушения были выявлены на 24-м и 26-м избирательных участках. Аскеров предложил аннулировать итоги голосования по вышеуказанным участкам.

Предложение члена Комиссии было принято большинством голосов.

Далее было рассмотрено обращение, поступившее по 50-му Абшерон-Гобустанскому округу.

В обращении было сказано, что в день выборов в этом округе были допущены нарушения.

Член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в ходе проведенного расследования нарушения подтвердились на 9 избирательных участках.

Он предложил аннулировать результаты голосования по этим участкам. После голосования предложение было принято.

ЦИК также рассмотрел обращение в связи с 40-м Кяпязским вторым (Гянджа) избирательным округом.

В обращении указывалось на ряд правонарушений в вышеуказанном округе в день выборов.

Член ЦИК Тофиг Гасанов сообщил, что в связи с обращением Комиссия провела тщательное расследование. Указанные нарушения были выявлены на четвертом и шестом участках. Гасанов предложил аннулировать результаты выборов по этим участкам.

Предложение члена Комиссии было принято по итогам голосования.

Было рассмотрено и обращение в связи с 19-м Наримановским избирательным округом.

В обращении было указано на ряд правонарушений в данном округе в день выборов.

Член ЦИК Ильхам Мамедов сообщил, что комиссия расследовала обращения и выявила нарушения на первом, втором, четвертом, 13-м, 19-м, 21-м, 22-м, 29-м, 30-м и 34-м избирательных участках. Мамедов предложил объявить результаты выборов по вышеуказанным участкам недействительными.

Предложение было принято по итогам голосования.

Помимо это было рассмотрено обращение в связи с 16-м Ясамальским вторым избирательным округом.

Лидирующий по данному округу кандидат Эркин Гадирли обратился в ЦИК, сообщив о неправильном подсчете голосов на восьми - первом, четвертом, 11-м, 13-м, 21-м, 27-м, 28-м и 29-м участках.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение было тщательно расследовано Комиссией, однако было установлено, что оно не имеет никаких оснований. Ввиду этого, Мухтарова предложила не удовлетворять обращение.

Предложение было принято после голосования.

Затем было рассмотрено обращение в связи с 31-м Сураханским вторым избирательным округом.

В обращении утверждалось, что в день выборов в вышеуказанном округе были допущены правонарушения.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что Комиссия расследовала обращение, результате чего нарушения были выявлены только на 13-м и 26-м участках. Ввиду этого Мухтарова предложила объявить итоги выборов по этим участкам недействительными. Предложение члена ЦИК было обсуждено, и принято по итогам голосования.

Наряду с этим, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана распустила 87 участковых избирательных комиссий.

Причиной этого являются нарушения, допущенные членами участковых избирательных комиссий в день выборов.

По завершении рассмотрения обращений Центральная избирательная комиссия приступила к составлению протокола итоговых результатов парламентских выборов, проведенных в стране девятого февраля.