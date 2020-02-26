Азербайджан стремится к снижению энергетических затрат.

Об этом сказал Trend вице-президент Арктической общественной академии наук, кандидат технических наук, доцент Государственного университета аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург (РФ) Арсений Митько, передает Day.Az.

Он отметил, что в Азербайджане в 2007‑2012 годах в электроэнергетике экономия условного топлива стабильно составляла около 1,7 миллиона тонн в год (на ТЭС в основном используется природный газ в объеме около 5 миллиардов кубометров в год, потери при генерации оцениваются в 1 процент суммарной выработки электроэнергии): "В итоге к 2012 году для производства 1 кВт⋅ч электроэнергии было затрачено в среднем 131,8 г ­ т. у. т.(тонна условного топлива), что на 12% меньше, чем в 2009 году. Предполагается, что в дальнейшем в генерирующем секторе выработка электроэнергии расширится за счет ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ, при этом производство электроэнергии может вырасти на 2,6 миллиарда кВт⋅ч в год. Таким образом, станции ВИЭ позволят экономить дополнительно до 1 миллиона т. у. т. первичной энергии в год".

По словам ученого, целью Азербайджана на перспективу является достижение до 2030 года 30% доли ВИЭ в расходной части энергобаланса и снижение на 30% выбросов парниковых газов в атмосферу к уровню 1990 года. Он подчеркнул, что для реализации намеченных показателей ЕС оказывает Азербайджану финансовую помощь".

Арсений Митько напомнил, что в 2004 году в Азербайджане была принята государственная программа по развитию альтернативной энергетики, в 2009 году - создано соответствующее агентство при министерстве промышленности и энергетики, которое в июне 2012 года было преобразовано в независимую государственную компанию "Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии": "В сферу обязанностей этой организации входит решение вопросов, связанных с разработкой проектов, закупкой оборудования, строительством ВИЭ-объектов, эксплуатацией энергетического оборудования и развитием инфраструктуры, необходимых для расширения использования ВИЭ. В настоящее время национальная энергосистема Азербайджана имеет значительный потенциал энергосбережения в секторе транспортировки. По итогам 2011 года сетевые потери (ЛЭП) составили 4,59 процента суммарного объема транспортируемой электроэнергии (в 2010 году - 4,79 процента), в распределительных сетях данный показатель был гораздо выше - примерно 16 процентов. Правительство страны предполагает, что в дальнейшем принятые меры позволят расширить экспорт электроэнергии до 8‑10 миллиардов кВт⋅ч в год. В современную эпоху инноваций индустриальная система формата XIX - ХХ веков начинает замещаться новыми принципами социально-технологической организации общества, и Азербайджан старается соответствовать этим принципам".

Эксперт считает, что вектор трансформаций, затрагивающий все аспекты жизнедеятельности человека, направлен на постиндустриальную систему хозяйствования и интегральный экономический строй многоукладной экономики (соединяющий частную инициативу и активность бизнеса, стратегически инновационную функцию государства и социальную ориентированность экономики): "В энергетике также запущен процесс формирования многоукладной структуры, которая подразумевает синтез централизованного и автономного энергообеспечения, а кроме того - интеллектуального управления производством, транспортировкой, хранением, распределением и потреблением всех видов энергоносителей.

Резкий рост кривой научно-технического прогресса (НТП), обусловил разворачивание новой технологической революции, при этом индустриальная экономика подошла к пределу возможностей действующих энергетических технологий (энергетическому "порогу"), что стало причиной формирования условий для очередного инновационного энергетического рывка (цепочка прежних энергоинноваций включала освоение таких энергоносителей, как: мускульная сила домашних животных - энергия ветра и падающей воды - энергия пара - электрическая энергия - энергия углеводородов - энергия атома) и перехода на следующую технологическую ступень, где особое место отведено возобновляемым источникам энергии. В то же время в современном обществе обозначилась тенденция расширения разрыва между объемом потребностей растущего населения Земли и физическими возможностями планеты по обеспечению этих потребностей".

По мнению ученого, в середине XXI века передовые страны, двигающиеся к постиндустриальному способу производства и 6‑му технологическому укладу, прошли первую "точку невозврата" по масштабному внедрению энергоэффективных и энергосберегающих, а также ВИЭ-технологий во всех секторах экономики. При этом, как отметил эксперт, руководящей и направляющей силой по расширению спроса на указанные технологии было и остается государство при активной поддержке большинства слоев общества и деловых кругов. В дальнейшем, согласно его словам, темпы этого процесса будут нарастать, пока снова не накопятся сдерживающие противоречия, которые будут преодолеваться уже на новом уровне развития экономики и общества.

Как сказал эксперт, в конце XX века страны СНГ были отброшены назад в своем развитии и были вынуждены искать пути выживания в новых условиях, поэтому сфера энергоэффективности не являлась для них приоритетной: "В текущем веке внимание государств Содружества к этим секторам усилилось, поскольку они являются необходимым условием для обеспечения дальнейшего экономического роста.

В 2000-х годах страны СНГ разработали соответствующие меры и приступили к их реализации, причем в ряде экономик активную помощь в этих вопросах оказывали и продолжают оказывать ведущие экономики мира и в первую очередь США. Так, программа Агентства США по международному развитию (USAID), по внедрению энергоэффективных технологий в Центральной Азии (CAEESP) предполагает предоставление различных видов поддержки, в том числе финансовой. Указанная региональная программа осуществляется организацией ICF International в таких странах, как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан. В рамках CAEESP производятся следующие виды работ:

• оценка ситуации и расстановка приоритетов;

• повышение уровня осведомленности заинтересованных лиц и обучение существующим подходам в области энергоэффективности и энергосберегающих технологий;

• разработка проектов по энергосбережению и содействие в привлечении финансирования;

• поддержка частных энергосервисных компаний;

• региональный анализ и рекомендации в области энергоэффективности.

Необходимо подчеркнуть, что государства Содружества, в том числе и Азербайджан, по мировым меркам обладают масштабным потенциалом возобновляемых энергетических ресурсов. А в ряде экономик относительный показатель, характеризующий долю ВИЭ в структуре энергобаланса, находится на таком высоком уровне, который промышленно-развитые страны, при масштабной концентрации финансовых и иных ресурсов, могут достичь лишь к середине текущего столетия".