Выступая накануне с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для печати, Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул деструктивную политику Армении в вопросе карабахского урегулирования и подчеркнул, что армянская сторона, судя по всему, так и не выяснила, что такое Нагорный Карабах.

"То они говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, то утверждают, что Нагорный Карабах - независимое государство. Выходит, что они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если не знают, мы можем подсказать: Нагорный Карабах - это Азербайджан. Об этом говорим и мы, и весь мир", - подчеркнул глава государства.

, сказала в комментарии Day.Az член правления Центра анализа международных отношений Гюльшен Пашаева

По словам эксперта, соглашение о прекращении огня было подписано в мае 1994 года. После этого Азербайджан и Армения продолжали переговоры и в 1997 году достаточно близко подошли к разрешению конфликта. И Президент Азербайджана Гейдар Алиев, и глава Армении Левон Тер-Петросян согласились принять на рассмотрение соглашение о прекращении конфликта, представленное Минской группой в сентябре 1997 года. За основу этого соглашения был взят поэтапный подход, направленный на, в первую очередь, ликвидацию всех последствий вооруженного конфликта, и на последнем этапе - на определение в процессе Минской конференции статуса Нагорного Карабаха.

"В тот период Тер-Петросян столкнулся с жесткой критикой своего окружения, не смог справиться с ситуацией и был вынужден уйти в 1998 году в отставку. И вот с этого момента и по 2018 год, то есть два десятилетия, армянской стороной было сделано все, чтобы захваченные азербайджанские территории были фактически инкорпорированы в Армению. Можно сказать, что это непризнанное никем образование является 11-м марзом, то есть провинцией Армении. Конечно же, без военной, экономической, политической и финансовой поддержки Армении и армянской диаспоры это незаконное образование не смогло бы просуществовать так долго", - отметила эксперт.

Пашаева отметила, что руководство Армении очень хочет выдавать желаемое за действительное, говоря о Карабахе как о "независимом государстве", но при этом до сих пор не признала сама эту "независимость". С другой стороны, Ереван не может признать оккупированные территории и частью Армении. Эта неопределенность и лежит в основе всех противоречивых заявлений сегодняшних армянских властей. Если бы в Армении так долго не находились у власти представители карабахского клана, ситуация могла бы быть сегодня иной, считает наша собеседница.

"Николу Пашиняну приходится разбираться с оставленным ему наследием. Существует внутренняя борьба между карабахским кланом и новыми силами, пришедшими к власти, между наследием бывших режимов и собственными взглядами Пашиняна. В этой ситуации неопределенность налицо. На сегодняшний день картина неясная, нет четкой позиции армянской стороны, что имеет свои основания. Одно дело, если бы Ереван полностью отмежевался от конфликта, заявив, что не вмешивается в дела "независимого Карабаха", а просто пытается вместе с Азербайджаном решить имеющиеся проблемы. В этом случае уходит военная составляющая, и именно в этом русле и пытается решить вопрос Азербайджан, призывая Армению первоначально вывести свои войска с оккупированных территорий. Это одно направление, и в этом случае Армения должна вести совсем другую политику. Или же они имеют то, что имеют, и в этой ситуации очень сложно о чем-либо говорить с Ереваном, не имеющим внятной позиции по конфликту", - резюмировала Гюльшен Пашаева.

Лейла Таривердиева