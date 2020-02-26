Власти Азербайджана постоянно стремятся вывести республику на новые позиции, как в регионе, так и на международной арене.

Об этом сказал Trend заместитель директора "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Петр Мясников, передает Day.Az.

По его словам, правительство Азербайджана уделяет пристальное внимание транспортным коридорам (МТК), не является исключением и МТК "Север-Юг", призванный соединить западноевропейские рынки с азиатскими производителями, ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу: "Руководствуясь перспективным видением, официальный Баку не упускает возможности закрепить за собой важное место в цепи обмена товарами на ключевых для Евразии маршрутах".

По его словам, сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что участие в развитии международных транспортных коридоров является первоочередной задачей стран, власти которых смотрят в будущее и последовательно формируют условия для обеспечения интенсивного развития своих национальных экономик на десятилетия вперед: "Современные реалии таковы, что любое совершенствующееся государство не может себе позволить оказаться в стороне от основных транспортных, торговых, топливно-энергетических и телекоммуникационных путей. Такой сценарий ведет к самоизоляции, упущенной выгоде. Конечно, это не означает автоматическое попадание в число аутсайдеров, но уж точно - отказ от потенциального экономического профицита, замедление возможных темпов роста и отставание от передовых мировых игроков".

Он отметил, что Азербайджан в силу своего географического положения, международных связей и инфраструктуры обладает значительным транзитным потенциалом и уже играет важную роль в коммуникациях для прикаспийских государств: "Причем, как отмечают эксперты, его значение неуклонно возрастает. Речь идет о железнодорожных, морских и автомобильных перевозках, транспортировке энергоносителей и других сферах транспортировки.

Этому способствует условия, создаваемые на протяжении ряда лет азербайджанской стороной, как то строительство железных дорог "Баку-Тбилиси-Карс" и "Астара-Астара" (с разгрузочным терминалом), создание современного флота, судостроительных мощностей и развитой портовой инфраструктуры (в 2018 году построен крупнейший на Каспии Бакинский международный морской торговый порт). И, судя по всему, темпы этой работы не снижаются, например, в декабре 2019 года ввели в строй автомобильный мост через реку Самур, уже сейчас это способствует укреплению приграничных связей с российским Дагестаном. К 2021 году панируется завершить строительство автомагистрали от Баку до границы с Россией, что многократно ускорит прохождение грузового транспорта через страну. Таким образом, можно констатировать, что Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по обеспечению работы МТК "Север-Юг" и такая политика приносит положительные результаты".

Спектр дивидендов от участия Азербайджана в МТК "Север-Юг", по словам эксперта, достаточно широк: "Начну с главного - еще в 2018 году во время своего визита в Баку Президент России сказал, что создание и развитие этого транспортного коридора является одним из перспективных направлений двухстороннего сотрудничества. Следует отметить, что конструктивные, я бы даже сказал дружеские отношения между Президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым придают дополнительный импульс этому и другим проектам, формируют хорошие перспективы для развития двусторонних связей между нашими странами, имеющими общую историю и населенную братскими народами. Укрепление российско-азербайджанского сотрудничества становится значимым следствием развития МТК.

И, конечно, нельзя не отметить в том же контексте связи с другими участниками обсуждаемого нами проекта, среди которых - Иран, Индия, Беларусь, Казахстан, Оман, Сирия и другие государства. Очевидным итогом функционирования МТК "Север-Юг" является доступ азербайджанских экономических субъектов к услугам железнодорожного, автомобильного, морского, речного и воздушного транспорта стран-участниц проекта. Кроме того, сокращение в разы сроков доставки грузов (в результате интеграции транспортной сети Азербайджана, Ирана и России) с последующим выходом на европейские, ближневосточные и азиатские рынки".

Как отметил Мясников, в условиях торговых войн, меняющейся конъюнктуры рынков, кризисов, военных конфликтов и эпидемий, такой мощный инструмент как дополнительный международный транспортный коридор (наряду с обсуждаемым, Баку также является актором МТК "Восток-Запад") позволяет Азербайджану диверсифицировать свою экономику в нескольких направлениях, в какой-то мере обезопасив ее от влияния возможных кризисных факторов и форс-мажорных обстоятельств:

"Помимо ожидаемых и уже частично достигнутых экономических результатов (таких, как расширение товарооборота, увеличение скорости, снижение стоимости перевозок и др.), которые уже не раз детально разбирались различными экспертами, МТК "Север-Юг" представляет собой дополнительную (альтернативную) ось международного сотрудничества, что в нынешних реалиях крайне важно.

В качестве примера могу привести непростую ситуацию вокруг мировой торговли с Китаем, негативное влияние на которую оказал пресловутый коронавирус. Понятно, что никто не собирается списывать Пекин со счетов, но резкое сокращение товарооборота с таким крупнейшим производителем продукции и потребителем ресурсов как КНР, говорит о важности участия в разнонаправленных проектах. И "Север-Юг" один из них. Сегодня нельзя завязывать экономику государства только на одном направлении (либо сфере сотрудничества или крупном игроке). Ситуация часто меняется, а различные транспортные коридоры позволят минимизировать кризисное влияние на Азербайджан, если торговля на каком-то одном направлении вдруг "просядет"".

Также эксперт напомнил, что в своей статье, приуроченной ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев убедительными доводами обосновал текущее состояние республики, как стратегического международного транспортного узла: "Данное мнение я полностью разделяю, в пользу этого свидетельствуют объективные показатели: в 2019 году республика заняла 11-е место в международном рейтинге по "Эффективности железнодорожных услуг", 12-е - по "Эффективности услуг авиалиний", 25-е - по "Эффективности услуг морских портов", 27-е - по "Качеству дорог". Такие результаты действительно впечатляют и свидетельствуют о большом объеме проделанной властями работы на рассматриваемом направлении, что и позволило Азербайджану не только стать региональным транспортным хабом, но и последовательно укреплять свою роль в этом качестве. У Азербайджана имеются возможности для дальнейшего развития своего транспортного потенциала, поскольку, как известно пределов совершенству нет. Во-первых, можно и нужно улучшать места, занимаемые страной в отмеченных выше международных рейтингах. Во-вторых, целесообразно продолжить совершенствование режимов транзитных перевозок на основе международного опыта и в соответствии с передовыми стандартами, повышать безопасность движения и уровень сохранности товаров, принимать меры к гармонизации транспортной политики и правового регулирования, создавать равные условия доступа для перевозчиков в пределах МТК "Север - Юг"".