Как сообщают армянские СМИ, с 20 марта ожидается мобилизация резервистов на три месяца. Согласно законодательству, мобилизация резерва проводится сроком на один месяц, и потому продленные в три раза сборы вызвали обеспокоенность в Армении, передает Day.Az.

На днях на общественное обсуждение был представлен проект закона "Об объявлении учебно-тренировочных сборов", согласно которому предлагается мобилизовать 374 граждан, 233 из которых - рядовой состав, 44 - младший офицерский, 97 - резервисты офицерского состава.

С чем связана такая длительная мобилизация? - недоумевают армянские СМИ. Официально это объясняется якобы необходимостью знакомства с новым вооружением, которое, дескать, в последние месяцы поступило в Армению. Но, по мнению аналитиков, дело вовсе не в этом. Пашинян объявил мобилизацию, растянутую на три месяца, чтобы защитить интересы себя любимого.

Дело в том, что 5 апреля в Армении состоится референдум по изменениям в конституцию. А 31 марта в оккупированном Арменией Карабахе намечаются очередные незаконные "выборы", вокруг которых тоже формируется достаточно невыгодная для власти Никола Пашиняна атмосфера.

"Укрепляют оборонную систему, готовятся к возможным потрясениям", - пишут в этой связи армянские СМИ.