В то время, как коварный коронавирус сжимает кольцо вокруг нашего региона и обстановка вызывает все большую тревогу, в Армении продолжают рассказывать своему населению сказки.

В четверг министр здравоохранения Арсен Торосян доложил Николу Пашиняну о ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в мире. Министр, содрогаясь от ужаса, поведал о кошмарах, переживаемых другими странами. В самой же Армении все прекрасно, никаких проблем.

Ранее сообщалось о госпитализации с подозрением на коронавирус 36 граждан Армении, затем в СМИ появилась информация о госпитализации и обследовании 52 человек. Разумеется, ничего не нашли. Правда, в обществе не верят, что правительство говорит всю правду до конца. Армянская общественность вообще не привыкла слышать от своих властей правду. Критическая ситуация в стране разукрашивается дутыми показателями и пышными эпитетами, абсолютно не соответствующими действительности. Почему же граждане должны верить, что в их необустроенной, нищей, погрязшей в антисанитарии стране коронавируса нет, а вот, например, в цивилизованной Италии есть?

Им граждане не верят. Тем более что ситуация в армянском здравоохранении довольно плачевная. Сказать, что в этой сфере царит разруха - ничего не сказать. Нездоровые процессы постигли не только экономику и социальную сферу. Сегодня они продолжают добивать армянское здравоохранение, которое и раньше не блистало, а при Пашиняне превратилось в черную дыру, лишь поглощающую средства. Нищета, в которой пребывает Армения, серьезно сказалась на системе здравоохранения. Что ни день, там закрываются медучреждения. Возможно, что мельчающей с точки зрения демографии и не имеющей средств на нормальное обеспечение медучреждений стране такое количество больниц не нужно, но в таком случае так бы и говорили населению и не морочили бы головы историями про коррупцию и прочей "революционной" мутью.

Два месяца назад министерство Торосяна решило закрывать роддома в регионах. По стране прошли акции протеста, люди пикетировали органы власти - и никакого толку. Видите ли, армянские женщины стали меньше рожать и им не нужно столько роддомов... Не издевательство?

А в эти дни уже в Ереване разразился скандал из-за объединения республиканского центра по профилактике СПИДа с инфекционной больницей. У минздрава нет денег содержать оба учреждения.

Между тем, Армения превратилась в экспортера... медицинских масок. Как пишут армянские СМИ, маски крупными партиями были проданы России. И теперь минздрав лихорадочно ищет, где бы их закупить для собственных граждан. А денег то и нет.

И под конец шедевр от министра Арсена Торосяна.

"Поскольку коронавирус, как таковой, не считается очень опасным вирусом, нет необходимости в специальных мерах", - сказал министр здравоохранения Армении, посоветовав гражданам просто почаще проветривать помещение...

Султан Керим