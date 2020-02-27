Весьма интересная публикация прошла на армянском сайте Lragir.am с очень многозначительным заголовком "Посол РФ Маргарите Симоньян и Андранику Миграняну - закройте рот антиармянской пропаганде" (https://www.lragir.am/ru/2020/02/26/167361).

Эта статья невольно открывает схемы взаимодействия армянского лобби России и механизмы армянского влияния на российских дипломатов и иных чиновников.

Истеричный армянский автор бросает тревожный клич армянству, пеняя на то, что "в российских СМИ свирепствует оголтелая антиармянская пропаганда".

Под "оголтелой антиармянской пропагандой" подразумевается ряд публикаций в российских СМИ, позволивших себе открыть правду об армянских преступлениях, армянской подоплеке Сумгайытских событий и совершении армянскими военными преступниками геноцида в азебайджанском городе Ходжалы. На "Независимую газету" армянство уже собирается подать в суд и подвергает разного рода нечистоплотным информационным атакам - это их традиционная практика нападок на инакомыслящих россиян. Таким образом армянство на корню пресекает любые попытки россиян иметь и публиковать мнения, отличные от их лживой позиции.

Армяне давно и прочно утвердились в позиции правящей команды на российском информационном пространстве. Поэтому любые попытки, направленные на разоблачение армянских фальсификаций, армянство воспринимает, как вселенский потоп.

За то, что "проморгали" "антиармянскую пропаганду", досталось всем армянским адептам в России.

Прежде всего, "крестной маме" армянского лобби России, ярой армянской националистке в шинели "русского патриота" Маргарите Симоньян, а заодно и политологу Андранику Миграняну, курирующему сомнительные связи армянских лоббистов в России и США.

Получил затрещину от армян и посол России в Армении Сергей Копыркин, которому вменяют вину то, что посмел изучать вопрос закрытия российских телеканалов в Армении, вместо того, чтобы более внимательно следить за "антиармянской пропагандой". С одной стороны, вроде российскому послу поставили на вид такое непростительное упущение, а с другой - вложили в уста российского посла армянский приказ - напомнить Симоньян и Миграняну, чтобы приняли меры против российских СМИ, неугодных армянству.

То есть, понятно, посол Российской державы на побегушках у квазигосударства Армения! Российский посол в Ереване должен блюсти интересы Армении, а не России? Это еще раз показывает, что российский МИД при Лаврове (Калантаряне) в Армении рассматривается как едва ли не их параллельное министерство инодел.

Но зря армяне ругают своих! Такие, как Симоньян, свято чтут интересы армянства в России. И уже нанесли удар по ряду российских СМИ, разоблачавших армянское лобби России.

Последний пример - информационный сайт Gradator.ru - электронная газета русских патриотов, выступавшая против захвата России армянскими политическими кругами. На днях это издание по наводке армянских спецслужб и обслуживающих интересы армянства влиятельных фигурантов армянского лобби России, вроде Симоньян и Худавердяна, подверглось хакерской атаке и выведено из строя.

Теперь армянство нацелилось на "Независмую газету", пытаясь подвести и это солидное российское издание под статью Уголовного кодекса. Удар уже нанесен, чтобы другим неповадно было: посол Армении в России Вардан Тоганян обратился в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор с требованием наказать независимых российских журналистов "Независимой газеты".

Не зря видимо умник из Lragira писал и пугал россиян их же собственным законом:

"... статья 282 УК России устанавливает, что "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет".

Все верно, только публикации "Независимой газеты" под эту статью никак не подпадают, зато указанная статья УК РФ давно плачет по ряду армянских ресурсов, действующих в российском правовом поле. В частности и в первую очередь, это касается сайта-провокатора и рассадника армянской лжи и межнациональной вражды - infoteka24.ru. Сайт, что очевидно, создан армянскими спецслужбами и поддерживается в цитируемости ведущими российскими ресурсами Yandex и Sputnik, управляемыми Худавердяном и Симоньян соответственно.

Другой вопиющий пример - газета армян России "Еркрамас", на титуле которой красуется призыв армянского приспешника фашистов Гарегина Нжде не прожить и дня "без борьбы с турком".

И куда смотрит Роскомнадзор!? Или статьи УК касаются только российских СМИ? Армяне и их ресурсы вне досягаемости!

И этому есть объяснение.

Армянские олигархи, вроде Карапетянов и Варданянов, подсадили на свою финансовую иглу многих высокопоставленных российских чиновников - от Генпрокуратуры до МВД, создали с их детьми крупные совместные бизнес-схемы и проворачивают баснословные финансовые операции. Где уж тут вспомнить об интересах России? Своя рубашка, как говорится, ближе...к телу.

Сегодня Россия переходит под (как скрытое, так и явное) управление со стороны армянских финансовых, политических, диаспоральных, информационных кругов. И мы имеем опасную для национальных интересов России ситуацию. Тезис армян "Россия - это Армения" уже получает реальное воплощение...