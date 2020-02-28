28 февраля в Баку, в Центре Гейдара Алиева прошло VI заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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