Опасный коронавирус распространился по миру со скоростью лесного пожара. Десятки тысяч зараженных, сотни умерших от новой, страшной болезни.

Нашу страну тоже не минула беда: безвизовый режим с некоторыми соседними государствами стал открытыми вратами для нового вируса.

Но государственные структуры полностью контролируют ситуацию с коронавирусом, который, как ни странно, стал жупелом для болезной радикальной оппозиции.

... Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что необходимо соблюдать меры предосторожности, но при этом нет необходимости слишком остро реагировать. ВОЗ не рекомендует странам предпринимать какие-либо ограничения на поездки или торговлю и призывает все страны придерживаться только обоснованных обдуманных поступков. Он также предупредил, к чему приводят ложные слухи и дезинформация.

Ныне время для фактов, а не для псевдополитических инсинуаций. Безусловно, вирус ужасен, но слухи и паника еще страшнее.

Так есть ли коронавирус в Азербайджане? Увы, да. Но носителем очень опасной болезни является не гражданин нашей страны.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики подтвердил, что в Азербайджане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Коронавирус выявлен у гражданина Российской Федерации.

При въезде в страну из Исламской Республики Иран у него были выявлены первые признаки заболевания, пациент был помещен в инфекционный бокс больницы специального режима. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Состояние больного стабильное.

Напомним, что в больнице работают профессиональные врачи, есть специализированное оборудование, чтобы обеспечить пациента соответствующей терапией и предотвратить распространение инфекции. Кроме того, были приняты соответствующие меры по ограничению распространения вируса и предотвращению его нежелательных последствий, включая выявление контактов пациента с третьими лицами.

Тривиальный вопрос в духе Капитана Очевидности: и почему мы должны ставить под сомнение честность и искренность властей? У них нет никакого интереса в том, чтобы обманывать общественность или же приуменьшать масштаб угрозы - тем более что опираются они не на желание, стремление или домыслы, а только и исключительно на ФАКТЫ. То есть, на РЕАЛЬНОСТЬ. Не надо подозревать власть - за ней следит неусыпное око СМИ и общества, пользующегося свободой слова.

Местный пужадизм в лагере радикальной оппозиции склонен к тому, чтобы пытаться опровергать давно доказанную истину: открытое общество и не склонная врать народу власть гораздо безопаснее, чем зараженная вирусом безответственности и лжи оппозиция.

Далее факт в том, что после вспышки вируса в Китае были предприняты беспрецедентно строгие меры контроля, многие из которых вышли за рамки рекомендаций ВОЗ и требований международных медико-санитарных правил. Согласно опубликованному 3 февраля эпидемиологическому отчету ВОЗ, за пределами Китая было подтверждено 153 случая заболеваний, менее 1%, чем в КНР. При этом в 2009 году грипп H1N1 из США распространился на 214 стран и регионов. Именно благодаря предпринятым усилиям Китая удается эффективно предотвратить распространение эпидемии в других странах. ВОЗ высоко оценила действия Китая по борьбе с эпидемией, который "установил новые стандарты в ответ на вспышку". Факт в том, что согласно различным сообщениям СМИ, уровень смертности от гриппа H1N1, вспыхнувшего в Соединенных Штатах в 2009 году, составлял 17,4%, уровень смертности от респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году составлял 34,4%, а уровень смертности от эпидемии Эболы составлял 40,4%. Благодаря огромным усилиям Китая уровень смертности от новой эпидемии коронавируса в КНР составляет около 2,1%, что намного ниже, чем при вспышках вышеуказанных эпидемий. С 1 февраля число излечившихся стало превышать количество смертей.

Если перед лицом эпидемии мы будем сочувствующими и будем сопереживать друг другу, то страх и паника отступят. А если мы потеряем человечность, то мы потеряем намного больше.

Вирус не имеет границ. Эпидемия - это временное явление, а сотрудничество носит продолжительный характер. Перед лицом кризиса общественного здравоохранения все страны должны консолидироваться и вместе работать в интересах преодоления нынешних трудностей.

Наша местная, точнее, местечковая радикальная оппозиция ныне пытается сыграть в опасные игры в медиаклетке. Не только пресса, но и люди, считающие себя политиками - особенно оппозиционеры, гремящие голосовыми связками о своей незыблемой вере в демократию, несокрушимой верности правам человека и неизбывной вере в правду - не должны распространять слухи, пытаться сеять панику.

Согласно логике банальной политики и сознанию обычного человека, они, оппозиционные лидеры, кормчие, предводители и т.д., нынче должны были думать и действовать спокойно и разумно, опираясь на факты и не поддаваясь низменным желаниям, именуемым "политическими дивидендами, вызванными интересами народа"... С паникой шутки плохи - она как бумеранг, всегда возвращается к своему распространителю и бьет его в лоб, как в приходской набат.

В местной оппозиционной тусовке, превратившейся в своеобразный паноптикум, весьма безответственно играть с паникой - даже если речь идёт всего лишь о "броских" призывах, за которыми, как правило, стоит лишь стремление приобрести хоть что-то, как-то...

Увы, критерии общества таковы, что чем выше уровень образования и выше материальный достаток, тем больше предрасположенность к слухам. Опытные демагоги умело используют то, что вопреки расхожему словоупотреблению, степень достоверности не имеет никакого отношения к тому, квалифицируем ли мы некоторую информацию как слух. Важно то, что слух передается по социальным сетям - ведь для исходной дефиниции необходимы и достаточны два критерия: наличие предметной информации и канал, по которому она сообщается.

Для политической психологии местной радикальной оппозиции наиболее важны два классификационных параметра слухов - экспрессивный и информационный. По экспрессивному параметру нынешние слухи о вирусе скорее слух-желание и слух-пугало.

Эти слухи отражают истинные надежды, ожидания и в целом благодушное настроение аудитории "лидеров" радикалов. Между тем, циркуляция слухов чревата разрушительными последствиями, хотя они, авторы "новейших" слухов о коронавирусе, обречены на несбывшиеся надежды, фрустрацию и деморализацию.

Коронавирус опасен, но банальна фабула слухов о нем.

Но вдвойне опасны безграмотность, безответственность и банальная жажда политической наживы, что гложут души радикалов.

Экспрессивность отщепенца понятна, агрессивность люмпена ясна - но почему некоторые лидеры радикальной оппозиции уверены, что чем хуже настроение общества, напряженнее ситуация в общениях и быстрее циркуляция слухов, тем лучше для них?!

Ведь все это ни что иное, как галлюциногенный бред упорно бредущего к краю пропасти несчастного.

Точнее, несчастных, не имеющих перспектив, будущего и, самое главное, настоящего.

И имя им - радикальная оппозиция Азербайджана.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az