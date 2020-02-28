Доклад "О военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджана и ответственности Армении", составленный известным международным юристом Малкольмом Шоу и его коллегой Наоми Харт, распространен как официальный документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в докладе расследуются военные преступления, совершенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и ответственность, которая ложится в связи с этим на Армению, наряду с теоретическим анализом соответствующих норма права, также отражаются факты, доказывающие нарушение этих норм Арменией.

При составлении доклада были использованы такие независимые источники как документы международных организаций, постановления Европейского суда по правам человека, исследования НПО, материалы СМИ, статьи различных авторов, а также документы и материалы соответствующих государственных органов Азербайджана.

Первая часть доклада, состоящего из двух частей, посвящена фактам и историческим корням конфликта, общей трактовке международного гуманитарного права, и анализу обязательств, ложащихся на Армению. Вторая часть доклада повествует о последовательно проанализированных военных преступлениях, где в первую очередь проведен анализ военных преступлений по убийству и ранению гражданских лиц, далее вопросы этнической чистки, вынужденного переселения лиц из оккупированных территорий и целенаправленного изменения особенностей этих территорий, а также уничтожения культурного наследия и нанесения ущерба окружающей среде.

В докладе, ссылаясь на резолюции Совбеза ООН №№ 822, 853, 874 и 884 от 1993 года, подчеркивается, что Совет однозначно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана, признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и требует немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных территорий Азербайджана, создания необходимых условия для возвращения в свои дома изгнанного населения.

В докладе отмечается, что игнорируя эти требования, Армения не только продолжает держать территории Азербайджана под оккупацией, но и вопреки всем нормам международного права осуществляет там незаконную деятельность. Таким образом, в документе расследуется незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Также отмечается, что в этой связи в рамках ООН распространен отчет МИД Азербайджана "Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана", а также совместно изданный в 2019 году МИД и "Азеркосмосом" отчет "Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана: Доказательства в снимках со спутника".

В докладе также отмечается незаконная экономическая и другая деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана, отражено правовое обоснование незаконности действий Армении и правовое заключение о международной ответственности Армении.

Доклад вместе с письмом главы Постоянного представительства Азербайджана при ООН генеральному секретарю ООН седьмого февраля этого года опубликован в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.