28 февраля в Баку, в Центре Гейдара Алиева состоялось VI заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на заседании с речью.

Речь

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть всех гостей, пожаловавших сюда для участия в шестом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Прежде всего, хочу поблагодарить правительства представителей, участвующих сегодня вместе с нами в этом заседании, за то, что они направили высокопоставленных представителей для участия в ежегодном шестом заседании.

Азербайджан как инициатор данного формата сотрудничества испытывает чувство большой гордости оттого, что за эти годы Консультативный совет превратился в весьма эффективный рабочий механизм, активизирующий наши усилия в реализации гигантского проекта Южного газового коридора. Мы благодарны всем нашим партнерам, в первую очередь странам-партнерам, являющимся участниками Южного газового коридора, - Грузии, Турции, Греции, Болгарии, Албании и Италии. Эти страны очень близки Азербайджану, и я вспоминаю мои многочисленные встречи с главами государств и правительств данных стран. Встречи, проведенные с главами государств и правительств Турции, Италии и Грузии только за два месяца нынешнего года, также демонстрируют наше тесное сотрудничество. Три дня назад нашим гостем был Президент Турции. Мы обсудили все, чего добились в этом отношении, и планы на будущее. Во время встреч с Президентом и премьер-министром Италии в рамках состоявшегося неделю назад государственного визита в эту страну мы обсудили этот важный проект. Проведенная в конце января встреча с премьер-министром Грузии позволила нам рассмотреть достижения и спланировать дальнейшие шаги. Считаю, что этот уникальный состав стран-участниц проекта Южного газового коридора свидетельствует о том, что общая цель может объединить страны. Уверен, что по завершении проекта Южного газового коридора наше многостороннее сотрудничество будет продолжаться в других сферах.

Я также хочу выразить благодарность правительствам Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки за постоянную поддержку проектов, инициатором которых является Азербайджан. Этот процесс начался с середины 1990-х годов. В то время Азербайджан объявил свой нефтяной и газовый потенциал открытым для иностранных инвесторов. Азербайджан стал первой страной, предоставившей иностранным компаниям возможность вкладывать инвестиции в Каспийский регион и проводить нефтяные операции в Каспийском море. За минувшие более чем 25 лет правительства Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства, осуществляя тесное партнерство с Азербайджаном, внесли большой вклад в реализацию таких гигантских проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор,

Я очень рад видеть высокопоставленных представителей стран-партнеров. Также хочу выразить признательность Европейской комиссии. В 2011 году Европейская комиссия и Азербайджан подписали здесь, в Баку Совместную декларацию по проекту Южного газового коридора, что фактически явилось начальной стадией реализации данного проекта. В данной декларации мы открыто заявили, что это - стратегический проект, и мы приложим все усилия для его реализации. Хочу выразить личную признательность бывшему президенту Европейской комиссии господину Баррозу, с которым мы подписали в 2011 году в Баку данный документ. Он дважды приезжал в Азербайджан. Хочу поблагодарить бывшего президента Совета Европейского Союза господина Туска, который также дважды приезжал в Азербайджан - в последний раз в июле прошлого года, - и сыграл очень важную роль в укреплении сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетическом секторе. Я также хочу отметить, что мы весьма признательны бывшему комиссару Европейской комиссии господину Эттингеру. Он стал первым комиссаром Европейского Союза, непосредственно привлеченным к реализации данного проекта. Хочу также отметить вице-президента Шефчовича, который в настоящее время продолжает свою деятельность в должности вице-президента, но привлечен в другие сектора. Однако, работая над Южным газовым коридором, он всегда был с нами на ежегодных заседаниях, и наше сотрудничество привело к конкретным результатам. Конечно, я хочу также отметить международные финансовые институты, оказавшие нам содействие в реализации данного проекта. Всемирный банк, Европейский банк реконструкций и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и другие, в том числе частные банки. Без их поддержки реализация проекта была бы невозможна. Иными словами, мы установили уникальный формат сотрудничества. Конечно, Азербайджан как инициатор, инвестор проекта и принимающая сторона положил начало данной инициативе. Эта инициатива была поддержана нашими соседями - Турцией и Грузией. Ранее мы реализовали с этими странами важные проекты по транспортировке и инфраструктуре энергетических ресурсов. Затем данная инициатива была поддержана новыми партнерами, три из которых являются членами Европейского Союза - Италией, Грецией и Болгарией, а также Албанией. После этого к данной инициативе присоединились новые и потенциальные партнеры - Босния и Герцеговина, Хорватия и Монтенегро, с которыми мы подписали меморандумы о взаимопонимании. Также сегодня мы видим за этим столом представителей Венгрии, Румынии, Сербии и Туркменистана, участие которых демонстрирует их интерес к данному проекту. Считаю, что в предстоящие годы мы усилим наше сотрудничество и, возможно, создадим более широкий формат сотрудничества между всеми странами, даже, может быть, в феврале следующего года к нам присоединятся страны, которые здесь не участвуют.

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех вас в гости в феврале следующего года, так как считаю, что завершение строительства ТАР не означает окончания нашей командной работы. Думаю, что в феврале следующего года необходимо рассмотреть здесь, в Баку многие вопросы. После этого мы подготовим нашу стратегию на будущее. В феврале прошлого года мы сообщили об успешном завершении в июне 2018 года участка ТАNАР, достигшего турецкого рынка. На сей раз мы с гордостью объявляем о завершении ТАNАР, достигшего уже турецко-греческой границы. Это очень важный этап в реализации нашего мегапроекта. Сегодня, когда состояние завершения проекта Южного газового коридора находится на очень высоком уровне и, как вам известно, проект ТАР завершен почти на 92 процента, надеюсь, что до конца нынешнего года мы отметим открытие проекта Южного газового коридора.

Конечно, глядя в прошлое после того, как все наши усилия принесли конкретные результаты, трудно даже представить, какие вызовы стояли перед нами - перед Азербайджаном в начале периода независимости. Невозможно было представить, что когда-то, меньше чем через 30 лет страна вместе с международными партнерами добьется столь крупного успеха, станет инициатором проектов мирового масштаба, интересующих страны мира, вместе с партнерами успешно реализует их. Каждый из этих проектов - Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз", другие проекты по разведке и добыче, Южный газовый коридор, - я бы добавил сюда также такой гигантский проект, как Баку-Тбилиси-Карс, - имеет стратегическое значение. Каждый из них обеспечит для нашей страны и народа, всех стран-участниц данного проекта устойчивое, успешное и, уверен, процветающее развитие.

Однако в 1991 году ситуация была совершенно иной. В результате распада Советского Союза Азербайджан восстановил независимость. Однако, к сожалению, страна не смогла обеспечить для своего народа нормальные условия жизни. Царила бедность, экономика находилась в состоянии застоя. Сложилась хаотическая ситуация, которая привела к множеству трудностей и большим потерям. 1992 году ситуация ухудшилась. В то время в результате военного переворота к власти пришел Народный фронт. Я бы сказал, это был катастрофический период, так как продолжавшаяся год власть привела Азербайджан к краю пропасти. Экономика была полностью уничтожена, получившая широкий размах коррупция фактически являлась фактором, нарушавшим нашу только что обретенную государственность. Уровень инфляции превышал 1000 процентов. Армянская оккупация, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев - считаю, что тогда мы находились на первом месте по числу беженцев на душу населения. В то время, как армянские силы оккупировали часть наших территорий, правительство Народного фронта развязало гражданскую войну. Этот коррупционный режим развязал войну между азербайджанцами. Обретенная государственность вновь оказалась под угрозой. Азербайджанский народ проявил мудрость и смелость, когда уничтожил этот антинациональный режим и пригласил в Баку Гейдара Алиева. С октября 1993 года, после избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджан вступил на путь стабильности, развития и прогресса. Таким образом, с того времени наша страна живет в условиях политической, экономической и социальной стабильности. Глядя на ситуацию в нашем регионе и мире, мы видим новые конфликты и противостояния. К сожалению, конфликтов становится все больше. Считаю, что жизнь в условиях стабильности и безопасности является одним из основных достижений нашей политики.

Конечно, одним из основных путей построения государства было создание сильной экономики, и без иностранных инвестиций это было невозможно. Поэтому было абсолютно ясно, что надо привлекать иностранные компании для инвестирования, однако куда следовало вкладывать инвестиции? Единственной сферой, которая могла представлять интерес для иностранных компаний, являлся нефтяной сектор. Однако Азербайджан считался очень рискованной страной, представители иностранных компаний чувствовали себя здесь некомфортно, не было даже нормальных отелей, в которых они могли остановиться. Конечно, привлечение инвестиций в такой ситуации было делом не простым. Однако нам удалось сделать это, и в сентябре 1994 года Азербайджан и консорциум иностранных компаний подписали контракт по месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли". Это стало началом нашего пути к прогрессу, процветанию и развитию.

Поэтому в современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль. В прошлом, когда Азербайджан не был независимым, как вам известно, нефть впервые была добыта в Баку, и первая в мире скважина находится, может быть, на расстоянии 10 километров отсюда. Но нашему народу не удалось воспользоваться этим. Во времена, когда Азербайджан не был независимым, было добыто более 1 миллиарда тонн нефти. Если бы в то время Азербайджан был независимым, то сегодня мы могли бы стать одной из самых богатых и процветающих стран мира. Но эти природные ресурсы не служили интересам азербайджанского народа. Это произошло только после того, как мы стали независимыми. Сегодняшний Азербайджан является наглядным примером этого. Поэтому подписание в 1994 году "Контракта века" не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить. Для нас это был проект, позволивший усилить государственность, экономику, обеспечить для наших граждан лучшую жизнь. Все это произошло. На нашем примере нефть - это не проклятие. Нефть была одним из средств, важнейших средств для достижения успеха, построения сильной страны, обеспечения нормальной жизни людей, для стабильности, безопасности, сосуществования в гармонии с соседями. После этого интерес к Азербайджану возрос, и в 1996 году было подписано соглашение "Шахдениз". В то время газ не был особо важным фактором в энергетической безопасности стран. Поэтому подписание соглашения "Шахдениз" не считалось столь же важным, как подписание в 1994 году контракта "Азери-Чираг-Гюнешли". Однако сегодняшние реалии показывают, как мудро было сделать это вовремя. Затем, в 1997 году на контрактной площади была добыта первая нефть. Считаю, что это тоже было рекордом, потому что обычно между подписанием контракта с иностранными инвесторами и добычей первых углеводородных ресурсов проходит более 3 лет. У нас же это произошло за 3 года, что позволило нам начать инвестирование других секторов экономики. В 2002 году решение о строительстве основного нефтепровода уже было претворено в жизнь, так как началось практическое строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. До этого уже были сданы в эксплуатацию два трубопровода - Баку-Новороссийск и Баку-Супса, по которым наша нефть поставлялась в Россию, Грузию и черноморские порты. Поэтому открытие в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан стало еще одним этапом в развитии нашей страны, так как после этого мы начали получать доход, вкладывать инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал. А в 2007 году Азербайджан впервые превратился в международного экспортера газа, был открыт газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Считаем, что большинство из запланированного успешно выполнено. Но перед нами стояли новые вызовы. Мы должны были начать полномасштабную разработку "Шахдениз", проекта "Шахдениз-2". Без системы основного газопровода это было невозможно. Поэтому консорциум ждал нас для достижения договоренности с партнерами, принятия заключительного инвестиционного решения, и мы добились этого. В 2012 году Азербайджан и Турция подписали договор о строительстве Трансанатолийского трубопровода - TANAР. До этого, как я уже отметил, мы подписали совместную декларацию с Европейской комиссией. Вслед за этим международный консорциум принял заключительное инвестиционное решение, связанное с "Шахдениз-2", и практически был дан старт строительству, которое было успешно осуществлено. В 2018 году в Баку - на Сангачальском терминале мы уже отметили официальное открытие Южного газового коридора, а в июне газ по TANAР достиг турецкого рынка. Как я уже сказал, в ноябре прошлого года TANAР достиг границ с Европой. Реализация TAР уже завершилась на 92 процента. Таким образом, это наша общая история успеха.

Считаю, что Консультативный совет сыграл очень важную роль в реализации данного проекта. Потому что мы ежегодно встречаемся не только в Баку. В течение года проводятся многочисленные встречи, консультации, принимаются важные решения для продвижения проекта. За это время Азербайджан превратился еще и в надежную транзитную страну. Не только в поставщика, но и в надежную транзитную страну. Страны, расположенные на восточном побережье Каспия, транспортируют свои углеводородные ресурсы на международные рынки через территорию Азербайджана. Кроме того, нефть, добываемая российскими компаниями в секторе этой страны в Каспийском море, транспортируется на международные рынки через нашу систему - Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, мы являемся уже транзитной страной. Уверен, что наша роль как транзитной страны будет возрастать. Это также стимулировало стремительное развитие транспортного сектора Азербайджана. Сегодня этот сектор является очень современным и эффективным, он поможет усилить наши позиции как евразийского транспортного узла. Нам принадлежит самый большой флот на Каспии, у нас более 200 судов. В настоящее время у нас также есть очень современный судостроительный завод, производящий необходимые суда как для нас, так и для консорциума. Мы построили 6 международных аэропортов. Один из них - Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен 5 звезд. Это - один из 10 пятизвездочных аэропортов в мире. Мы модернизировали нашу железнодорожную систему, и этот процесс продолжается. По оценке Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 12-е место в мире по эффективности железных дорог. По эффективности авиалиний Азербайджан находится на 11-м месте в мире. По качеству дорог мы занимаем 27-е место в мире. А по качеству инфраструктуры находимся на 34-м месте. Таким образом, развитие транспортного сектора было очень быстрым.

В настоящее время Азербайджан является единственной страной, участвующей в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и активно вкладывающей инвестиции. Сегодня мы по существу говорим уже о проходящем через нашу страну транспортном коридоре Север-Запад и пока еще не сданном в эксплуатацию, но имеющем потенциал транспортном коридоре Юг-Запад. Также хочу сказать, что "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" - не единственное большое достояние Азербайджана. Несмотря на то, что это действительно большое богатство, потому что факт подписания ВР контракта о продлении его срока с 2024 до 2050 года говорит о том, что потенциал "Азери-Чираг-Гюнешли" действительно велик. Если раньше нефтяной потенциал месторождения оценивался в 500 миллионов тонн, то в настоящее время он значительно выше 1 миллиарда тонн. Уверен, что новые технологии позволят добывать больше нефти.

Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Прогнозируемые ресурсы находятся в пределах 3 триллионов кубометров. Поэтому Азербайджан на протяжении более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. Сегодня мы работаем с нашим традиционным стратегическим партнером - ВР, руководящим консорциумом "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", над проектом, именуемым "D 2030". Он вступил в силу в 2018 году. Мы с ВР работаем над газовым месторождением "Шафаг-Асиман", и очень скоро должна быть пробурена первая скважина. Мы работаем с ВР также над проектом, именуемым "Даязсулу". Этот проект имеет большой потенциал с точки зрения неоткрытых месторождений, так как он расположен очень близко к берегу, а наша традиционная добыча велась в море. В следующем году мы вместе с Total приступим к добыче газа на месторождении "Абшерон", газовый потенциал которого составляет 300 миллиардов кубометров. SOCAR активно занимается разработкой месторождения "Умид-Бабек". В настоящее время ежедневная добыча на месторождении "Умид" составляет 3 миллиона кубометров газа. Потенциал данного месторождения превышает 200 миллиардов кубометров. Вместе с Equinor мы работаем над месторождением "Карабах". Как мне сообщили, в ближайшее время должна быть пробурена разведочная скважина. Таким образом, все это - показатель будущего потенциала Азербайджана. Плюс на "Азери-Чираг-Гюнешли" в большом объеме имеются глубоководные газовые месторождения, и переговоры между SOCAR и ВР в этом направлении идут очень успешно. Надеюсь, что в скором времени мы сможем прийти к договоренности. Таким образом, все это внесет вклад в осуществление наших стратегических целей, которые заключаются в расширении нашего участия в международных рынках, диверсифицированном экспорте углеводородных ресурсов и создании более благоприятных условий для нашего народа. Это - наша цель и укрепление государственности.

Мы также активно работали над справедливым распределением богатств, потому что в ряде нефтедобывающих стран разница между богатыми и бедными очень большая. Поэтому наша основная цель, как я уже сказал, заключалась в превращении нефти - "черного золота" в человеческий капитал. За последние 16 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 50 процентов до 4,8 процента, это свидетельствует о том, что экономическое развитие и нефтегазовые проекты помогли людям жить лучше. За это время наша экономика выросла в 3,4 раза. Это - мировой рекорд. За последние 16 лет наша внешняя торговля увеличилась в 6,4 раза. Наш прямой внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Наши резервы в свободно конвертируемой валюте в 6 раз превышают внешний долг. Иными словами, мы можем в любое время погасить внешний долг.

Таким образом, это - основные экономические данные. В заключение хочу добавить, что Всемирный банк в своем отчете Doing Business признает Азербайджан одной из 20 самых реформаторских стран. В январе этого года в Баку между Азербайджаном и Давосским всемирным экономическим форумом был подписан "Протокол о намерениях относительно создания Давосского центра четвертой промышленной революции". Это - региональный центр, который охватит Кавказ и Центральную Азию. Азербайджан был избран потому, что наша промышленность, ненефтяная промышленность стремительно развивается. Только в прошлом году развитие в ненефтяной промышленности составило примерно 14-15 процентов. Надеемся, что в нынешнем году рост будет больше или останется на том же уровне.

Конечно, когда речь идет о нефтяных и газовых проектах, мы всегда говорим об энергетической безопасности. Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей. Диверсификация энергетических ресурсов является одним из важнейших вопросов. Диверсификация источников, конечно, - самый важный вопрос. А на нашем примере речь идет о диверсификации источников и маршрутов. Я также думаю, что одна из основных причин нашего успеха заключается в балансе интересов - балансе между производителями, транзитными странами и потребителями. Уверен, что этот позитивный формат сотрудничества между нами будет продолжаться. Желаю Консультативному совету успехов. Большое спасибо.