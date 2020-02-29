Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"В настоящее время Азербайджан является единственной страной, участвующей в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и активно вкладывающей инвестиции. Сегодня мы по существу говорим уже о проходящем через нашу страну транспортном коридоре Север-Запад и пока еще не сданном в эксплуатацию, но имеющем потенциал транспортном коридоре Юг-Запад. Также хочу сказать, что "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" - не единственное большое достояние Азербайджана. Несмотря на то, что это действительно большое богатство, потому что факт подписания ВР контракта о продлении его срока с 2024 до 2050 года говорит о том, что потенциал "Азери-Чираг-Гюнешли" действительно велик. Если раньше нефтяной потенциал месторождения оценивался в 500 миллионов тонн, то в настоящее время он значительно выше 1 миллиарда тонн. Уверен, что новые технологии позволят добывать больше нефти", - сказал глава государства.

По его словам, подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 триллиона кубометров.

"Прогнозируемые ресурсы находятся в пределах 3 триллионов кубометров. Поэтому Азербайджан на протяжении более 100 лет останется надежным поставщиком углеводородных ресурсов. Сегодня мы работаем с нашим традиционным стратегическим партнером - ВР, руководящим консорциумом "Шахдениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", над проектом, именуемым "D 2030". Он вступил в силу в 2018 году. Мы с ВР работаем над газовым месторождением "Шафаг-Асиман", и очень скоро должна быть пробурена первая скважина. Мы работаем с ВР также над проектом, именуемым "Даязсулу". Этот проект имеет большой потенциал с точки зрения неоткрытых месторождений, так как он расположен очень близко к берегу, а наша традиционная добыча велась в море. В следующем году мы вместе с Total приступим к добыче газа на месторождении "Абшерон", газовый потенциал которого составляет 300 миллиардов кубометров. SOCAR активно занимается разработкой месторождения "Умид-Бабек". В настоящее время ежедневная добыча на месторождении "Умид" составляет 3 миллиона кубометров газа. Потенциал данного месторождения превышает 200 миллиардов кубометров. Вместе с Equinor мы работаем над месторождением "Карабах". Как мне сообщили, в ближайшее время должна быть пробурена разведочная скважина", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом, все это - показатель будущего потенциала Азербайджана.

"Плюс на "Азери-Чираг-Гюнешли" в большом объеме имеются глубоководные газовые месторождения, и переговоры между SOCAR и ВР в этом направлении идут очень успешно. Надеюсь, что в скором времени мы сможем прийти к договоренности. Таким образом, все это внесет вклад в осуществление наших стратегических целей, которые заключаются в расширении нашего участия в международных рынках, диверсифицированном экспорте углеводородных ресурсов и создании более благоприятных условий для нашего народа. Это - наша цель и укрепление государственности. Мы также активно работали над справедливым распределением богатств, потому что в ряде нефтедобывающих стран разница между богатыми и бедными очень большая. Поэтому наша основная цель, как я уже сказал, заключалась в превращении нефти - "черного золота" в человеческий капитал", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, за последние 16 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 50 процентов до 4,8 процента, это свидетельствует о том, что экономическое развитие и нефтегазовые проекты помогли людям жить лучше.

"За это время наша экономика выросла в 3,4 раза. Это - мировой рекорд. За последние 16 лет наша внешняя торговля увеличилась в 6,4 раза. Наш прямой внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Наши резервы в свободно конвертируемой валюте в 6 раз превышают внешний долг. Иными словами, мы можем в любое время погасить внешний долг. Таким образом, это - основные экономические данные. В заключение хочу добавить, что Всемирный банк в своем отчете Doing Business признает Азербайджан одной из 20 самых реформаторских стран. В январе этого года в Баку между Азербайджаном и Давосским всемирным экономическим форумом был подписан "Протокол о намерениях относительно создания Давосского центра четвертой промышленной революции". Это - региональный центр, который охватит Кавказ и Центральную Азию. Азербайджан был избран потому, что наша промышленность, ненефтяная промышленность стремительно развивается. Только в прошлом году развитие в ненефтяной промышленности составило примерно 14-15 процентов. Надеемся, что в нынешнем году рост будет больше или останется на том же уровне", - подчеркнул глава государства

Президент Ильхам Алиев отметил, что когда речь идет о нефтяных и газовых проектах, мы всегда говорим об энергетической безопасности.

"Азербайджан является страной, обеспечивающей энергетическую безопасность для себя и соседей. Диверсификация энергетических ресурсов является одним из важнейших вопросов. Диверсификация источников, конечно, - самый важный вопрос. А на нашем примере речь идет о диверсификации источников и маршрутов. Я также думаю, что одна из основных причин нашего успеха заключается в балансе интересов - балансе между производителями, транзитными странами и потребителями. Уверен, что этот позитивный формат сотрудничества между нами будет продолжаться. Желаю Консультативному совету успехов. Большое спасибо", - подытожил Президент Азербайджана.