26 февраля сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, член комитета Конгресса США по иностранным делам Стив Шабот выступил с заявлением в связи с Ходжалинской резней, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Помимо того, что это заявление было указано в повестке дня Конгресса, 26 февраля конгрессмен также присутствовал на мероприятии в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Конгрессмен с чувством глубокой скорби почтил память жертв Ходжалинской резни, которую он назвал самой мрачной главой в армяно-азербайджанском конфликте. Шабот сказал, что осенью 1992 года армянские и советские силы начали осаду города Ходжалы Нагорно-Карабахского региона. После бомбардировки города в ночь с 25-го на 26-ое февраля эти силы перешли в наступление и убили более 600 невинных азербайджанцев, включая женщин, детей и стариков.

Член Конгресса, ссылаясь на отчет Human Rights Watch от 1992 года, заявил, что при нападении на город были намеренно нарушены со стороны армян законодательные ограничения, в результате чего пострадали ни в чем не повинные гражданские лица.

Член Конгресса затем подчеркнул, что жертвы Ходжалы напоминают нам о ценности мира и человечности. Несмотря на усилия США и международного сообщества по мирному урегулированию конфликта, он все еще продолжается. Он призвал стороны поддержать предложения Минского процесса ОБСЕ для разрешения этого конфликта, продолжающегося на протяжении нескольких десятилетий.

Член Конгресса, еще раз почтивший память невинных людей, погибших в результате ужасных событий в Ходжалы почти 30 лет назад, призвал других коллег вспоминать этот трагический день Азербайджана.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

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Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.