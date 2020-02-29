После назначения Игоря Краснова генпрокурором России, появилась надежда на качественно эффективную работу следственных органов. SMI6 уже рассказывал, как бывший генпрокруор Юрий Чайка патронировал олигархам из среды армянского лобби, которые превратили органы в инструмент обогащения собственного состояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на SMI6, такая политика порождала отвращение к следственным органам, одновременно способствуя уменьшению доверия среди граждан России. Чувство вседозволенности у представителей армянского лобби, просочившихся с ведома Юрия Чайки в генпрокуратуру и в другие силовые ведомства, уже било ключем. Это мы увидели на днях, когда депутаты Мосгордумы, защищавшие права москвичей, были избиты армянским ЧОПом главы группы "Ташир" Самвела Карапетяна в центре Москвы.

Однако, если центральный аппарат Генпрокуратуры изрядно очистили от мощного армянского клана, то в прокуратуре Москвы он только усиливает свои позиции. Происходит это благодаря связке прокурора Москвы Дениса Попова и его близкого приятеля зампрокурора Андрея Цыганова. По словам источников, последний давно трудится в тесном контакте с большинством видных представителей столичной армянской диаспоры. Ну а больше всего оба прокурорских чиновника дружны с владельцем строительной компании "МонАрх" Сергеем Амбарцумяном. Когда в "МонАрх" или его "дочки" с проверками приходят из окружных прокуратур, то визитерам указывают на дверь, ссылаясь на Цыганова.

SMI6 удалось выяснить, что в ходе одной из таких плановых прокурорских проверок помощница прокурора СЗАО проявила упорство. Тогда на место прибыл глава Службы безопасности Амбарцумяна Тигран. Он откровенно угрожал девушке, и вскоре ей действительно занялся Цыганов. Цыганов близко общается с сейчас уже бывшим особистом Генпрокуратуры Валерием Селезневым и начальником правового управления ГП РФ Артуром Завалуновым. Вопрос об увольнении Цыганова казалось бы был решен, но он благодаря своим связям продолжает бороться за кресло. Именно Селезнев и Завалунов в свое время поспособствовали тому, чтобы Цыганов стал зампрокурора Москвы.

Цыганов - это сейчас "правая рука" и главная опора Дениса Попова в столичной прокуратуре. У них много общего. Цыганов, как и Попов, фиктивно развелся с женой и на нее записывает различные объекты недвижимости, коих у него немало.

На фото прокурор Москвы Денис Попов

Кстати, армянские кланы с криминальным прошлым и настоящим активно используют возможности слабого пола для более тесного взаимодействия со следственными органами.

Так, в качестве примера можно показать историю одной из родственниц Сергея Амбарцумяна - Анну Амбарцумян, судебно-психиатрического эксперта, выпускницы Центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, которая больше известна своими услугами ясновидящей.

Девушка за 27 лет своей жизни добилась сногсшибательных успехов, имеющих вполне материальное воплощение.

Не один крупный и состоявшийся мужчина одарил её презентами, общая стоимость которых приближается к бюджету среднероссийского региона. Последнее достижение Анны, которая позиционирует себя как ясновидящая, - плотное общение с Андреем Хлоевым, легендарным петербургским авторитетом уровня Кости Могилы и Владимира Кумарина, племянником которого Хлоев любит представляться. Парочку не раз видели в московском ресторане "Le Mare" в недвусмысленных позах. А не склонный к сентиментальности Хлоев подарил гадалке-судмедэксперту роскошную квартиру на самой дорогой улицы Европы - Остоженке. Имея такой позитивный опыт работы с видными представителями всех социальных категорий Амбарцумян, которая называет себя "армянской Королевой", вполне может претендовать на высокие управленческие позиции.

Девушка не раз пробовала себя в качестве эксперта по интимным отношениям. Еще пару лет назад Амбарцумян гордо делилась в СМИ своими размышлениями о периодичности интимной близости, вероятно исходя из своего опыта, призывая не воспринимать многие стереотипы всерьез.

Как видно, армянский сегмент в России прибрал к рукам стратегически важные сферы, такие как в следственные, правоохранительные органы, информационно- коммуникационную сферу и др.

Связи со следственными органами сегодня активно используются всемогущим армянским лобби для построения цепочки отношений между криминальным миром и властью.

Что касается московской прокуратуры, источники говорят, что карьера прокурора Москвы Дениса Попова может закончиться, так сказать, на взлете. Еще недавно перспективы были самые радужные - кураторы видели Попова на посту генпрокурора (вместо Чайки). И поддержка была с двух сторон: человек в Кремле и правительстве и сын Юрия Чайки Артем, который имеет общий бизнес с главой "Ташир" Карапетяном. Именно Чайка-младший подарил Попову спортивный Harley. Но семья Чаек выпала из прокурорской обоймы. А новым генпрокурором стал Игорь Краснов, в концепцию ведомства которого явно не вписываются персонажи типа Попова. Тут и несметные богатства, записанные на жену прокурора Ирину Феликсовну Попову, с которой Денис Геннадьевич фиктивно развелся (чтобы не отображать богатства в декларации). Откровенная близость с криминальным бизнесменом Тимофеем Кургиным также не делает Попову чести.

Очевидно, генпрокурору Игорю Краснову придется нелегко и предстоит упорная борьба в деле возвращения доверия к прокуратуре среди граждан.