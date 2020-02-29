Согласно информации, предоставленной Кабинетом министров Азербайджанской Республики, с 16.00 29 февраля текущего года в течение двух недель будет закрыта граница Азербайджана с Ираном.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в связи с этим между соответствующими государственными структурами двух стран были проведены соответствующие обсуждения, будет создан необходимый коридор для организации выезда граждан Ирана, находящихся на территории Азербайджана, и приезда в Азербайджан находящихся в Иране наших граждан с применением соответствующего режима.

Для обеспечения возвращения в Азербайджан наших граждан, находящихся в Исламской Республике Иран, в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и Генеральном консульстве в Тебризе действуют горячие линии. Желающие вернуться в Азербайджан могут связаться с нашими дипломатическими представительствами посредством этих "горячих линий".

Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран:

Адрес: город Тегеран, Нейистан 3, улица Растован, 16.

Телефон: (+98 910) 559 56 10; (+9821) 22 55 82 99; (+9821) 22 55 42 55.

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе:

Адрес: Город Тебриз, Валиэср, ул.Арифа, 9

Телефон: (+98 902) 095 13 83; (+98413) 333 48 02/04.