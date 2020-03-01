https://news.day.az/politics/1207796.html Личный состав и боевая техника азербайджанской армии отправлены в район учений - ФОТО
Личный состав и боевая техника азербайджанской армии отправлены в район учений - ФОТО
Руководство широкомасштабных командно-штабных учений азербайджанской армии, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника отправились в район учений,
Как передает Day.Az со ссылкой на Миноборону, по всем маршрутам следования колонн организована комендантская служба и их сопровождение как с земли, так и с воздуха.
Учения, которые будут проводиться в несколько этапов, продлятся до 6 марта.
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