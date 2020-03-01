Руководство широкомасштабных командно-штабных учений азербайджанской армии, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника отправились в район учений,

Как передает Day.Az со ссылкой на Миноборону, по всем маршрутам следования колонн организована комендантская служба и их сопровождение как с земли, так и с воздуха.

Учения, которые будут проводиться в несколько этапов, продлятся до 6 марта.