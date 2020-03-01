Напряженность в отношениях между Турцией и Россией стала поводом для армянской провокации. И устроила эту провокацию "самая русская" Маргарита Симоньян - глава Russia Today и сети новостных сайтов Sputnik. Не вызывает сомнений, что с ее ведома и при ее участии была опубликована статья для турецких читателей. Очевидно, Симоньян прекрасно понимала, что этот материал обязательно вызовет негативную реакцию.

Мы сейчас даже не о том, что напряженность между Россией и Турцией вызывает неописуемую радость у армян, а о том, о чем уже неоднократно писали: у армян нет другого интереса, кроме интересов самих армян. Они проникают во все структуры государства и общества других стран, чтобы использовать это для интересов мирового армянства. У них не было и нет никаких интересов в странах, в которых они живут и работают.

То же самое происходит сейчас в России - одной из стран, которую сверху до низу опутал армянский сорняк. При первой же возможности руководитель государственного концерна Russia Today Маргарита Симоньян стала продвигать тему т.н. "геноцида" 1915 года. Наплевать на интересы России - интересы армян для нее прежде всего.

Мы ранее неоднократно писали о засилье армян в России, о том, как они постепенно опутали российский медиарынок, правоохранительные органы и государственные ведомства. Все это армяне используют для наращивания своих возможностей, для того, чтобы продвигать своих людей все выше и выше. Ситуация с заявлением Маргариты Симоньян - яркий пример, что армянам не важны интересы России. Им важны только свои собственные интересы.

В России они самые русские. В США - самые американские, во Франции - французы до мозга костей. Но на самом деле они всегда остаются армянами, которым плевать на страны и народы, которые их приютили. Эти страны и народы будут преданы при первой же возможности - если армянам будет это выгодно. Через это уже проходили и Азербайджан, и Турция. И такая же судьба постигнет и другие страны, где сегодня главными "патриотами" вдруг стали стремительно обогащающиеся армяне - если сетями армянских националистов вовремя не займутся компетентные органы.