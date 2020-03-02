2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Польской Республики в нашей стране Рафала Поборски.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется