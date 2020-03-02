Энергетическая политика Азербайджана, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, гигантский инфраструктурный проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) - составная часть этой политики, и, в то же время, гарант энергетической безопасности, которая является стратегически важной для любой страны.

"Важность ЮГК в том, что он служит задаче энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Посредством этого коридора азербайджанский газ будет поставляться в Турцию и на европейские рынки. Напомню, что проект был инициирован Азербайджаном, и сейчас проект находится на стадии завершения, что позволит стране внести важный вклад в энергетическую безопасность Европы. VI заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК тоже проводится именно в Азербайджане. Сам этот факт подтверждает ведущую роль Азербайджана в этом проекте",- подчеркнула политолог.

По ее словам, несмотря на это, может возникнуть вопрос о том, в чем секрет успеха именно Азербайджана в реализации этого масштабного проекта при наличии стран с большим количеством энергоресурсов и, соответственно, шансов для его воплощения: "Несомненно, проводимые главой государства реформы, в том числе позиция страны на международной арене, дружественные отношения с большинством стран, в частности, с Грузией, Турцией, Грецией, Болгарией, Албанией и Италией, стабильность социально-экономического развития - все это стало большим импульсом для успешной реализации данного проекта. Успешная реализация проекта ЮГК заключается в объединении привлеченных к нему стран-партнеров вокруг одной цели по обеспечению энергобезопасности в мире. Несмотря на сложное геополитическое расположение Азербайджана, внешнеполитический курс, успешно проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, представляет Азербайджан как надежного партнера в регионе и в мире. Поэтому мировые государства заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в крупных и значимых проектах".