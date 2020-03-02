Если официальный Ереван закроет полностью границы с соседями, то в Армении наступит коллапс.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя решение властей Армении не закрывать сухопутную границу с Ираном и Грузией.

По его словам, в данном случае очевидно, что Ереван пока выбирает меньшее из зол: "Армения приняла такое решение потому, что закрыть границу с Ираном означает перекрыть и без того нелегкий доступ в экономическое пространство для своих граждан".

Что касается угрозы коронавируса, то эксперт считает, что пандемии пока нет и эпидемии как таковой тоже не наблюдается: "На контрольных пунктах многих стран сейчас работают специалисты, выявляющие признаки заболевания у приезжающих. К примеру, в аэропорту Баку и в российских гаванях также работают специалисты со специальным оборудованием. Заболевшие выявлены во многих странах, но если их единицы, то ситуация более или менее контролируема".

Михайлов отметил, что в случае если Армения не будет контролировать эпидемиологическую обстановку, это будет представлять региональную угрозу с точки зрения распространения коронавируса: "Сейчас вопрос только в ответственности, в частности Еревана. Мы не знаем, насколько серьезно Ереван готов к борьбе с коронавирусом, и это вызывает озабоченность. Но в ситуации экономической блокады официальный Ереван не может себе позволить полное закрытие границ".

Что касается России, то, согласно словам эксперта, вряд ли на данный момент стоит ожидать прекращения сообщения с Ереваном: "Однако Москва может пойти на столь кардинальные меры, если распространение коронавируса в Армении примет массовый характер. Тогда Россия будет вынуждена перекрыть сообщение с Арменией".

Напомним, что Армения не закрыла сухопутную границу с Ираном. Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал, что не считает необходимым закрывать границу также с Грузией.