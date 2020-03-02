Кампания "Зов Карабаха" свидетельствует о том, что без усилий международного сообщества, без кардинального решения основных проблем беженцев, нагорно-карабахский конфликт будет представлять собой угрозу для безопасности всего региона.

Об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя новую кампанию, начатую Общественным объединением "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", передает Day.Az.

Напомним, что в рамках кампании "Зов Карабаха" был снят видеоролик "В Шуше снова взойдет солнце". Это видеообращение людей, живущих в пределах Карабаха, вынужденных переселенцев, которое будет адресовано международным организациям.

Ильгар Велизаде отметил, что одной из положительных сторон этой кампании является то, что основной посыл идет от конкретных людей: "В решении нагорно-карабахской проблемы важную роль играют не только интересы государства, но и интересы конкретных граждан, которые на себе ощущают основную тяжесть положения беженца".

По словам политолога, тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта продолжает оставаться актуальной в рамках всего региона, несмотря на то, что ему уже свыше 30 лет: "С момента подписания Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня прошло более 25 лет. Однако, к сожалению, вопрос все еще не решен и остается актуальным и болезненным для азербайджанской общественности. Конфликт продолжает играть деструктивную роль в развитии не только Азербайджана, но и всего региона. Но в первую очередь оказывает негативное влияние на развитие социальных процессов внутри страны, в частности, речь идет о проблеме беженцев, которые до сих пор не могут вернуться в места их постоянного проживания. Азербайджан прилагает максимум усилий для того, чтобы снизить остроту проблемы. Однако решить ее возможно только усилиями международного сообщества и путем обеспечения права азербайджанских жителей Нагорного Карабаха вернуться на родные земли".

Эксперт считает, что кампания также направлена на то, чтобы международное сообщество не забывало о нагорно-карабахской проблеме: "Мы часто говорим о том, какие усилия прилагаются для решения тех или иных актуальных проблем человечества в различных регионах и одной из таких проблем является нагорно-карабахский конфликт. Проблема беженцев и вынужденных переселенцев - одна из крупнейших гуманитарных проблем не только в пределах региона, но и на постсоветском пространстве. Как и вопрос с сирийскими беженцами, с той лишь разницей, что Азербайджан достаточно сильное и состоятельное государство и со своей стороны делает все возможное для того, чтобы решить этот вопрос. И кампания, которую начало Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" служит сигналом для международного сообщества о том, что пришло время окончательно решить проблему беженцев и вынужденных переселенцев".