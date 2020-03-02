Коронавирус шагает по планете, и каждая страна несет потери в зависимости от уровня своего развития и экономических возможностей.

Излишне говорить, какие разрушительные последствия несет закрытие границы с Ираном для Армении. Эта страна - самый уязвимый элемент региона. По причине агрессорской политики Армения оказалась изолирована и фактически уже почти три десятилетия варится в своем соку. В двух словах об армянской экономике можно сказать следующее: гигант химической промышленности "Наирит" распродается на металлолом. Этого достаточно, чтобы во всех красках представить себе, что такое в действительности, а не по заявлениям Пашиняна армянская экономика.

Итак, Армения объявила о закрытии границы с Ираном на две недели мгновенно, как пришли новости из ИРИ. По-видимому, тамошние власти отдавали себе отчет, что в случае чего не справятся с ситуацией, не имея для этого ни средств, ни нормальной системы здравоохранения. Все правильно. Если в других странах люди с подозрением на наличие коронавируса содержатся в специализированных медицинских учреждениях, то в Армении их помещают... в гостиницах. В настоящее время в пятизвездочной гостинице в Цахкадзоре "Golden Palace" находятся граждане Армении, приехавшие из Ирана вместе с зараженным пассажиром. Гостиница хоть и называется пятизвездочной, но находится в плачевном состоянии. Многие годы там не работала система горячего водоснабжения, теперь ее срочно починили, а на днях обещают "заключенным" Интернет и даже телевизор. Время от времени люди в спецкостюмах осуществляют раздачу еды, которая, судя по распространенным видеокадрам, чем-то напоминает кормежку зверей в зоопарке.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения обладает всеми необходимыми техническими и профессиональными ресурсами для точной диагностики вируса, лечения заболевших и недопущения распространения проклятого Covid-19.

Ну, дай то бог, чтобы это действительно было так.

С людьми все понятно, а вот как будут реанимировать армянскую экономику после удара, нанесенного закрытием границы с Ираном, это вопрос посложнее.

Закрытая граница с Ираном негативно отразится на экономике Армении, заявил армянским СМИ научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев. Пока невозможно обозначить убытки экономики Армении в конкретных цифрах, считает востоковед.

Экономист Ваагн Хачатрян отметил в беседе с журналистами, что ситуация со вспышкой коронавируса негативно отразилась даже на армяно-китайских торговых и экономических отношениях, так что с Ираном, ближайшим соседом и важным партнером Армении, ограничение коммуникаций неизбежно возымеет отрицательный эффект. Однако прецедентов в прошлом не было, поэтому сейчас очень сложно оценивать потенциальные потери, чтобы потом разработать какие-то механизмы компенсации, сказал он.

Армянские аналитики признают, что закрытие границы с Ираном - это непоправимый удар по экономике страны. Ведь ИРИ - не только основной экономический партнер Армении, но и единственный ее выход во внешний мир. Более того, туристы из Ирана и особенно в дни праздника Новруз являются основной массой зарубежных гостей в Армении, так что туристическую сферу страны ждут серьезные потрясения. В дни Новруза в Армению приезжало в среднем 20 тысяч иранцев, в этом году, скорее всего, этот источник поступления капитала иссякнет.

Сегодня армянская общественность требует закрытия и грузинской границы. Отвечая на это на заседании правительства в понедельник, Никол Пашинян попытался разъяснить, что закрытие всех границ означало бы полную изоляцию страны.

Действительно, даже самая развитая страна, оказавшись в изоляции, испытывала бы проблемы. Для Армении же это сродни самоубийству. Но ситуация такова, что Ереван подумывает над ужесточением пограничного режима с Ираном, в частности, над возвращением визового режима.

Между тем, в Армении ожидают резкого подорожания. Население начинает скупать продукты, и власти уже бьют тревогу. Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Гегам Геворкян заверил журналистов, что в Армении нет дефицита продовольственных товаров, полно сахара и муки, так что без паники.

А как не паниковать, когда у страны большие проблемы с продовольственной безопасностью? Официально проблем нет, но рядовые граждане прекрасно понимают, что цифрам правительства, особенно нынешнего, верить нельзя.

Эксперт по продовольственному праву Давид Пипоян заявил журналистам, что Армении желательно было иметь продовольственный резерв. "Мы не должны создавать продовольственный резерв сегодня, он у нас должен быть в принципе", - произнес он прописную истину. Несмотря на успокоительные речи властей, эксперт посоветовал армянам в случае чего закупать продукты с большим сроком годности. И лучше начать это делать уже сейчас.

А звучит это так: "Без паники, господа... Мы все умрем!!!"

Зульфугар Ибрагимов