Мы поздравляем правительство Ирана с успешно проведенными в стране парламентскими выборами. Верим, что тесное сотрудничество между двумя странами будет продолжено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.

Отметим, что 21 февраля этого года прошли выборы в Меджлис исламского совета (парламент) Ирана.