https://news.day.az/politics/1208055.html МИД Азербайджана поздравил Иран с успешным проведением парламентских выборов
МИД Азербайджана поздравил Иран с успешным проведением парламентских выборов
Мы поздравляем правительство Ирана с успешно проведенными в стране парламентскими выборами. Верим, что тесное сотрудничество между двумя странами будет продолжено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.
Отметим, что 21 февраля этого года прошли выборы в Меджлис исламского совета (парламент) Ирана.
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