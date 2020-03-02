Возбуждено уголовное дело в связи с армянской провокацией.

Как сообщили АПА из пресс-центров Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры, в последнее время участились случаи постоянного грубого нарушения режима прекращения огня с разных направлений вооруженными силами Армении, передает Day.Az.

24 февраля 2020 года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии подразделений вооруженных сил Армении, расположенных недалеко от села Коти Ноемберянского района против пограничного боевого пункта Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. Понеся серьезные потери, враг был вынужден отступить. Во время пресечения вражеской провокации с использованием минометов и других крупнокалиберных орудий героически погиб пограничник Велиев Ибрагим Алямшах оглу. Убийство солдата, охраняющего признанные на международном уровне государственные границы Азербайджана, является преступлением и ответственность за это кровавое преступление ложится на Армению.

Недалеко от пограничной боевой позиции, где произошел инцидент, были обнаружены лента от пулемета ПК, рассчитанная на 100 патронов, неразорвавшаяся ручная граната РГ-42, 66 гильз калибром 7,62 мм, продовольственная сумка членов диверсионно-разведывательной группы с консервами, хлебобулочными изделиями, использованные врагом в ходе атаки и брошенные на поле боя при отступлении.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 120.2.12, 29,120.2.4, 29,120.2.7 и 29,120.2.12, в ходе процессуальных действий было установлено, что вражеская диверсионная группа совершила провокацию, перейдя в атаку с целью уничтожения наших военнослужащих и захвата нашего боевого поста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Пограничники, отличившиеся при пресечении вражеской провокации, приказами начальника Государственной пограничной службы награждены медалями, памятными подарками и почетными грамотами. Геройски погибший солдат Велиев Ибрагим Алямшах оглу награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени (посмертно).

1 марта погранично-боевые пункты отдельной пограничной дивизии "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенные вблизи сел Ханлыглар и Гушчу Айрым Газахского района, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, ответным огнем боевые позиции противника были подавлены.

Сообщаем, что будет обеспечено принятие всех необходимых мер для предотвращения всех действий провокационного характера со стороны Армении и наказания виновных лиц по каждому совершенному преступлению с привлечением к уголовной ответственности.