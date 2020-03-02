Согласно плану широкомасштабных командно-штабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного назначения, сообщает передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Передислокация войск осуществляется оперативно, в соответствии с требованиями их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Напомним, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным обеспечением, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.