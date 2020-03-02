Федерация гимнастики Азербайджана (AGF), которой с 2002 года руководит Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, признана лучшей в мире.

Как сообщили в понедельник Day.Az в AGF, по результатам 2019 года Федерация гимнастики Азербайджана удержала первенство, вновь опередив другие федерации.

Отметим, что достижение AGF уникально: федерация признается лучшей в третий раз подряд. Федерация гимнастики Азербайджана в 2014, 2015 и 2016 годах стабильно оказывалась в ряду 10 сильнейших федераций, а в 2017 и 2018 годах занимала первое место в рейтинге.

В прошлом году Федерация на высоком уровне организовала Кубок мира по трем видам гимнастики, Чемпионат мира по художественной гимнастике, тренерские курсы Академии FIG по мужской спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и спортивной аэробике, международные соревнования и другие мероприятия, а также, дисциплинированно пройдя регистрацию в соревнованиях по семи видам гимнастических дисциплин, признанных FIG, и в этот раз заслужила высокую оценку.