Президент Ильхам Алиев назначил нового сопредседателя совместной межправительственной комиссии с Израилем со стороны Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об изменении распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении состава Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля с азербайджанской стороны" №2999 от 16 июня 2017 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, министр экономики назначен сопредседателем комиссии.
Члены комиссии утверждены в следующем составе:
заместитель министра иностранных дел Азербайджана;
заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана;
заместитель министра энергетики Азербайджана;
заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана;
заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана;
заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана;
заместитель министра здравоохранения Азербайджана;
заместитель министра образования Азербайджана;
заместитель министра культуры Азербайджана;
председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана;
заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана;
заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана;
генеральный директор Центробанка Азербайджана;
вице-президент Национальной академии наук Азербайджана.
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