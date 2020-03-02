Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об изменении распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турция со стороны Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, новый состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Турция со стороны Азербайджана сформирован в нижеследующем виде:

Сопредседатель комиссии

Премьер-министр Азербайджана.

Члены комиссии:

министр экономики Азербайджана;

министр финансов Азербайджана;

министр энергетики Азербайджана;

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана;

министр сельского хозяйства Азербайджана;

министр культуры Азербайджана;

министр образования Азербайджана;

министр здравоохранения Азербайджана;

министр молодежи и спорта Азербайджана;

премьер-министр Нахчыванской АР;

председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана;

председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана;

заместитель министра иностранных дел Азербайджана;

заместитель министра юстиции Азербайджана;

президент Азербайджанской государственной нефтяной компании;

председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги";

чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане;

заведующий отделом (ответственный секретарь) международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров.