Влиятельный член Конгресса США от штата Огайо, демократ Тим Райан выступил с заявлением по Ходжалинскому геноциду, сообщили Day.Az в пресс-службе посольства Азербайджана в США.

В заявлении поминаются Ходжалинский геноцид и жертвы этой ужасной трагедии.

Также отмечается, что зверская резня, осуществленная 28 лет назад в феврале 1992-го года против невинного населения Ходжалы, продолжает потрясать людей.

Говорится, что все еще не обеспечена справедливость по Ходжалинскому геноциду, который характеризуется, как самая большая жестокость, совершенная на Южном Кавказе, и судьба 150 человек все еще остается неизвестной.

Член Конгресса потребовал у международного сообщества в рамках соблюдения прав человека и демократических обязательств осознать важность событий, произошедших в Ходжалы, и способствовать привлечению к ответственности совершивших геноцид.