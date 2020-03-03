Армянское лобби России ведет последовательную, целенаправленную работу по обрушению российско-турецких отношений и периодически вплотную подводит Москву и Анкару к военному и дипломатическому столкновению.

Продуктивный период роста и укрепления российско-турецких отношений не мог быть продолжительным и устойчивым в силу противодействия влиятельного армянского лобби России. Как следствие, странные перебои с информацией по военным и дипломатическим каналам привели к очередному кризису в отношениях Москвы и Анкары. Завершающий удар по российско-турецким отношениям нанесла информационная атака со стороны управляемых армянством медиа-структур России.

Недавно масштабная провокация на российско-турецком направлении была запущена с подачи главреда информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргариты Симоньян - "крестной мамы" армянского лобби России.

На государственных медиа-рсурсах России, подконтрольных армянской националистке Симоньян, уже несколько дней ведется массированная информационная атака, преследующая цель - внедрение в российском обществе очередной порции антитурецких и даже антимусульманских установок и настроений.

Так, ранее на сайте РИА Новости с дальнейшим транслированием на различных языках и медиа-ресурсах прошла слепленная Симоньян информация по срежиссированным ею же событиям вокруг агентства "Sputnik Турция" в Анкаре.

На своем аккаунте в Twitter главный редактор агентства Sputnik Маргарита Симоньян, она же главный провокатор всего армянского мира, каковым ей почему-то позволили стать в России, театрально истерично сообщила, что "неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства "Sputnik Турция" в Анкаре, обвинив их в предательстве родины".

Как цитировало своего армянского шефа российское РИА Новости, "нападавшие, в каждой группе которых было около десяти человек, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы".

То есть, психологическая информационная накрутка - "напали", "националисты", "оскорбления и угрозы" - умело накладывается Маргаритой Симоньян на сложный военно-политический фон в отношениях Анкары и Москвы с целью дальнейшего разжигания столь необходимых армянству антитурецких настроений в общественно-политическом пространстве России.

Для усиления атмосферы насаждаемой ею русско-турецкой вражды Симоньян цинично дописывает: "У моих прабабушек сейчас было бы дежавю". То есть, Симоньян здесь совершенно не к месту намекает на "геноцид армян", который Турция отрицает, имея на то свои и исторические и юридические основания.

За давностью лет, наверное, невозможно узнать, чем реально занимались прабабушки Симоньян в Турции, но вот вредоносная деятельность главного редактора агентства Sputnik, что очевидно, ведет к очередному обострению российско-турецких отношений.

Как передавали турецкие СМИ, причиной краткосрочного задержания двух сотрудников и главного редактора "Sputnik Турция" послужила вышедшая на этом сайте публикация "Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад".

То есть, действующее на территории Турции иностранное агентство вызывающим образом опубликовало статью во вред национальным интересам Турции! Более того, поставив под сомнение территориальную целостность турецкого государства. Разве в России или в любой другой стране иначе отреагировали бы на подобные публикации?

Возмущение Анкары по поводу размещения этой провокационной статьи, тем более в непростой период отношений между Россией и Турцией, было вполне прогнозируемым, на что и рассчитывала Симоньян с тем, чтобы получить повод завопить на весь мир о "притеснениях многострадального" Sputnikа.

Как по договоренности, на вопли Симоньян мгновенно реагирует МИД России, оказывая, словно по заранее подготовленному сценарию, когда это касается Турции и Азербайджана, дипломатическую поддержку информационным провокациям Симоньян и ее Sputnikа.

И даже невзирая на то, что сотрудники редакции в Анкаре были очень скоро отпущены, и главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что при его задержании сотрудники полиции были весьма обходительны, никакого воздействия или силы по отношению к нему не применялось, для Симоньян и остальных армянских лоббистов в России это было уже не важно.

Симоньян закрутила интригу, запустила ее в сеть, получила поддержку МИД и теперь продолжает кричать на всех российских каналах о "насилии" над журналистами и "давлении" на российское агентство, которое под руководством Симоньян и российским-то является условно.

Разве не вызывает вопросов, почему этот Sputnik такой "притесняемый" во многих странах мира? То его в Эстонии выдворяют, то в Украине, то во Франции и Великобритании обвиняют в провокациях и называют "агентом влияния". И то, что произошло в Турции, завтра может произойти в другой стране, где эта контора "спящих агентов" Симоньян в нужные моменты может осуществить те или иные провокации.

Более того, как правило, с подачи Симоньян активизируется вся политическая армянская сеть России, что можно было наблюдать хотя бы в эфире у знатного армянофила Владимира Соловьева. Вчера тот в очередной раз выпустил на свою передачу "цепного пса" армянского лобби России Семена Багдасарова. Последний весь вечер разглагольствовал о "землях "Западной Армении" на территории Турции и призывал россиян едва ли не к войне с Турцией. И все "во имя России!". Такова изнанка "русского патриотизма" симоньянов, багдасаровых, бабаянов..., избравших Россию в качестве и плацдарма, и оружия для реализации бредовых исторических целей политического армянства.

Вся эта армянская политическая камарилья в российском информационном пространстве наносит вред национальным интересам России, взаимоотношениям России с неугодными армянству внешними партнерами и несет имиджевые потери Российскому государству.

Алла Михайлова