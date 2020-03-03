Армянское лобби России ведет последовательную, целенаправленную работу по обрушению российско-турецких отношений и периодически вплотную подводит Москву и Анкару к военному и дипломатическому столкновению. 

Продуктивный период роста и укрепления российско-турецких отношений не мог быть продолжительным и устойчивым в силу противодействия влиятельного армянского лобби России. Как следствие, странные перебои с информацией по военным и дипломатическим каналам привели к очередному кризису в отношениях Москвы и Анкары. Завершающий удар по российско-турецким отношениям нанесла информационная атака со стороны управляемых армянством медиа-структур России. 

Недавно масштабная провокация на российско-турецком направлении была запущена с подачи главреда информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргариты Симоньян - "крестной мамы" армянского лобби России. 

На государственных медиа-рсурсах России, подконтрольных армянской националистке Симоньян, уже несколько дней ведется массированная информационная атака, преследующая цель - внедрение в российском обществе очередной порции антитурецких и даже антимусульманских установок и настроений. 

Напряженность Анкара-Москва - Симоньян льет крокодиловы слезы по бабушке...

Напряженность Анкара-Москва - Симоньян льет крокодиловы слезы по бабушке...

Так, ранее на сайте РИА Новости с дальнейшим транслированием на различных языках и медиа-ресурсах прошла слепленная Симоньян  информация по срежиссированным ею же событиям вокруг агентства "Sputnik Турция" в Анкаре.  

На своем аккаунте в Twitter главный редактор агентства Sputnik Маргарита Симоньян, она же главный провокатор всего армянского мира, каковым ей почему-то позволили стать в России, театрально истерично сообщила, что "неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства "Sputnik Турция" в Анкаре, обвинив их в предательстве родины". 

Как цитировало своего армянского шефа российское РИА Новости, "нападавшие, в каждой группе которых было около десяти человек, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы".  

То есть, психологическая информационная накрутка - "напали", "националисты", "оскорбления и угрозы" - умело накладывается Маргаритой Симоньян на сложный военно-политический фон в отношениях Анкары и Москвы с целью дальнейшего разжигания столь необходимых армянству антитурецких настроений в общественно-политическом пространстве России.  

Для усиления атмосферы насаждаемой ею русско-турецкой вражды Симоньян цинично дописывает: "У моих прабабушек сейчас было бы дежавю". То есть, Симоньян здесь совершенно не к месту намекает на "геноцид армян", который Турция отрицает, имея на то свои и исторические и юридические основания.  

За давностью лет, наверное, невозможно узнать, чем реально занимались прабабушки Симоньян в Турции, но вот вредоносная деятельность главного редактора агентства Sputnik, что очевидно, ведет к очередному обострению российско-турецких отношений. 

Как передавали турецкие СМИ, причиной краткосрочного задержания двух сотрудников и главного редактора "Sputnik Турция" послужила вышедшая на этом сайте публикация "Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад".   

Армяне стравливают Турцию и Россию - о провокациях и манипулировании в СМИ

Армяне стравливают Турцию и Россию - о провокациях и манипулировании в СМИ

То есть, действующее на территории Турции иностранное агентство вызывающим образом опубликовало статью во вред национальным интересам Турции! Более того, поставив под сомнение территориальную целостность турецкого государства. Разве в России или в любой другой стране иначе отреагировали бы на подобные публикации?  

Возмущение Анкары по поводу размещения этой провокационной статьи, тем более в непростой период отношений между Россией и Турцией, было вполне прогнозируемым, на что и рассчитывала Симоньян с тем, чтобы получить повод завопить на весь мир о "притеснениях многострадального" Sputnikа.   

Как по договоренности, на вопли Симоньян мгновенно реагирует МИД России, оказывая, словно по заранее подготовленному сценарию, когда это касается Турции и Азербайджана, дипломатическую поддержку информационным провокациям Симоньян и ее Sputnikа.  

И даже невзирая на то, что сотрудники редакции в Анкаре были очень скоро отпущены, и главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе сообщил, что при его задержании сотрудники полиции были весьма обходительны, никакого воздействия или силы по отношению к нему не применялось, для Симоньян и остальных армянских лоббистов в России это было уже не важно.  

Симоньян закрутила интригу, запустила ее в сеть, получила поддержку МИД и теперь продолжает кричать на всех российских каналах о "насилии" над журналистами и "давлении" на российское агентство, которое под руководством Симоньян и российским-то является условно.  

Разве не вызывает вопросов, почему этот Sputnik такой "притесняемый" во многих странах мира? То его в Эстонии выдворяют, то в Украине, то во Франции и Великобритании обвиняют в провокациях и называют "агентом влияния". И то, что произошло в Турции, завтра может произойти в другой стране, где эта контора "спящих агентов" Симоньян в нужные моменты может осуществить те или иные провокации.  

Более того, как правило, с подачи Симоньян активизируется вся политическая армянская сеть России, что можно было наблюдать хотя бы в эфире у знатного армянофила Владимира Соловьева. Вчера тот в очередной раз выпустил на свою передачу "цепного пса" армянского лобби России Семена Багдасарова. Последний весь вечер разглагольствовал о "землях "Западной Армении" на территории Турции и призывал россиян едва ли не к войне с Турцией. И все "во имя России!". Такова изнанка "русского патриотизма" симоньянов, багдасаровых, бабаянов..., избравших Россию в качестве и плацдарма, и оружия для реализации бредовых исторических целей политического армянства. 

Вся эта армянская политическая камарилья в российском информационном пространстве наносит вред национальным интересам России, взаимоотношениям России с неугодными армянству внешними партнерами и несет имиджевые потери Российскому государству. 

Алла Михайлова