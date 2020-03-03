Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный болгарский народ с национальным праздником Вашей страны.

Сегодняшний уровень азербайджано-болгарских двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Верю, что совместными усилиями наши связи стратегического партнерства будут еще больше укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.