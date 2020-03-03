Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный болгарский народ с национальным праздником Вашей страны.
Сегодняшний уровень азербайджано-болгарских двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Верю, что совместными усилиями наши связи стратегического партнерства будут еще больше укрепляться на благо наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре