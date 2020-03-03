Широкомасштабные командно-штабные учения азербайджанской армии продолжаются, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе очередного этапа учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетив командный пункт управления учениями, развернутый на местности в полевых условиях, проверил организацию боевой деятельности войск.

Побывав в группах по управлению общими операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, а также в макетных и тактических классных комнатах, министр обороны дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления, в частности по применению новых боевых средств, принятых на вооружение.

Отметим, что в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начались широкомасштабные командно-штабные учения.

Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова осуществляется на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также с уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений.

На каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.

Учения продлятся до 6 марта.