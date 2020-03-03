С первых же дней апрельского переворота 2018 года сменив антироссийскую риторику на пророссийскую, Никол Пашинян думал, что сумеет обмануть Москву. Однако у российской стороны оказалась достаточно длинная память, и там не забыли заявления и призывы, озвучивавшиеся бывшим оппозиционером в прежние времена.

Как пишет армянское издание "Иратес", во власти Армении всегда преобладали пророссийские настроения, однако за последние годы ситуация изменилась.

И это, заметим, несмотря на все заверения Пашиняна о любви и верности Москве.

Издание отмечает, что недавно в ходе одного армяно-российского обсуждения общественно-политические деятели выразили обеспокоенность в связи с тем, что в этом направлении произошли существенные изменения. Российские круги обеспокоены тем, что западные силы в Армении начинают быстрыми темпами добиваться успехов, более того Россия видит угрозу вытеснения из региона. Однако они также констатировали, что сделают все возможное, чтобы не потерять свой прежний вес.

"Как утверждает наш источник, российские политические круги объяснили эту ситуацию тем обстоятельством, что нынешние власти Армении по своей сути являются антироссийскими, что значительно способствует углублению подобных настроений в стране.

На замечание, что "эти власти каждый день выражают свою преданность, заверяя, что у Армении блестящие отношения с Россией", наш собеседник сыронизировал: "А кем они были до революции? В России не забывают их демонстративного антироссийского поведения и убеждений. Сейчас мало что изменилось, виденное вами - только внешний слой"", - пишет газета.

Действительно, в бытность свою оппозиционером Никол Пашинян занимал антироссийскую позицию. Это делалось открыто и жестко, поэтому многие были удивлены, когда после "революции" он вдруг стал поклонником Москвы.

Оказалось, что в России любят не ушами.

Зульфугар Ибрагимов