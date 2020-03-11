В Армении паника из-за коронавируса

- "Если так пойдет и дальше, нам придется друг-друга есть"

Никол Пашинян начал активную агитационную кампанию к своему референдуму по конституционным изменениям, назначенному на 5 апреля. Свою агитацию он начинает с самой модной сегодня темы - темы коронавируса. "Дорогой народ, прошу следовать рекомендациям", - говорит он и призывает чаще мыть руки с мылом.

Большего власти дать гражданам в связи с эпидемией не могут.

Власти Армении абсолютно не готовы к борьбе с коронавирусом. Об этом пишут сегодня СМИ. По мнению специалистов, проблема не в дефиците масок, вакцине против гриппа или карантине для тех, кто прибывает из Ирана. Проблема более масштабна и демонстрирует полную неспособность властей организовать меры безопасности для граждан и полную несостоятельность системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Арсен Торосян, отвечая на претензии по поводу отсутствия моперативного штаба, возмутился: "Что вы подразумеваете под оперативным штабом - здание или комнату? Штаб - это группа действующих людей, которые каждый день собираются в нашем министерстве и решают, что нужно делать в этих рамках".

То есть никакого организованного противодействия угрозе в Армении нет.

Между тем, паника растет.

Туристы бегут из курортного Цахкадзора. Один из отдыхавших там россиян, как сообщают армянские СМИ, заплатил 25 000 драмов таксисту, лишь бы тот увез его подальше от курорта, в то время как плата за проезд от Цахкадзора до Еревана составляет всего 6000-7000 драмов. Дело в том, что в пятизвездочнрой гостинице "Голден Пелес" по какой-то удивительной причине поселены 32 человека, подозреваемых в наличии коронавируса. Это же надо было додуматься до такого!

Стало также известно, что правительство Армении решило продлить временное ограничение сообщения с Исламской Республикой Иран до 24 марта. По решению правительства также будет ограничен въезд грузовиков в Армению. Проезд теперь будет разрешен только для грузовиков, едущих в Иран из Грузии. Армянским же перевозчикам придется ждать спада эпидемической опасности.

Армянские аналитики признаются, что когда Армиения моментально закрыла границу с Ираном, многие подумали, что власти способны принимать решения и сумеют удержать ситуацию под контролем. Оказалось, что все совсем не так хорошо. Единственный официально выявленный вирусоноситель был обнаружен только после того, как сам обратился к врачу. Выходит, не пожалуйся он доктору сам, зараза уже гуляла бы по Армении. В таком случае возникает вопрос: а сколько прибывших из Ирана армян не обратились по поводу своего самочувствия к врачу? Не у всех же такая высокая сознательность. По мнению экспертов, не исключено, что другие вирусоносители сейчас разносят инфекцию в своих домах, селах и городах. А значит, зараженных может быть на самом деле в разы больше.

Особенно раздражают армян противоречивые заявления минздрава и благодушно-бородатое лицо премьер-министра в соцсетях.

Проблемы, с которыми может столкнуться Армения, многогранны - от социально-политических до экономических, и это в том случае, когда в эти дни из противоречивых заявлений различных представителей властей неясно, какая именно тактика будет предпринята для нейтрализации проблемы, пишет Tert.am.

Подчас звучали заверения, что коронавирус на самом деле не столь опасен, порой высказывались сомнения относительно эффективности организации карантина, а затем стало известно, что отель "Голден Пэлс" в Цахкадзоре был превращен в карантинную зону, что, кстати, вызвало критику по поводу основного туристического значения города, отмечает издание.

Обращают в Армении внимание и на попытки властей пиариться в соцсетях на теме коронавируса. Это просто возмутительно, считают армянские пользователи, которые сегодня часто пишут о недоверии официальным сообщениям о распространении вируса в Армении. Тот же Никол Пашинян выставляет беззаботные статусы в Facebook, считая, что снижает градус паники. Но на самом деле он только усиливают панику, потому что демонстрирует, что власти растеряны и не ведают, что говорят и что делают.

Как пишут армянские СМИ, общественная паника уже реальна: прилавки столичных магазинов начали быстро опустошаться. Бакалейные товары, мука, масло, растительное масло, сахарный песок - вот неполный список основных товаров, которые после слухов о распространении коронавируса в стране быстро потреблялись. Люди начали готовиться к самым непредсказуемым сценариям.

Граница с Ираном уже закупорена, остается закрыть границу с Грузией, чтобы в стране начался каннибализм. "Если так пойдет и дальше, нам придется друг-друга есть", - пишут армянские пользователи в комментариях под популистскими публикациями Никола Пашиняна.

Готова ли постреволюционная экономика Армении противостоять угрозе? Вряд ли. Дело в том, что страна полностью зависит от импорта, и за годы так называемой независимости в условиях продолжения агрессии против Азербайджана и изолированности от мира, Еревану не удалось ничего предпринять, чтобы изменить ситуацию.

Зульфугар Ибрагимов