https://news.day.az/politics/1208412.html Состоялось открытие Геранбойской центральной районной больницы - ФОТО
Состоялось открытие Геранбойской центральной районной больницы - ФОТО
3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойской районной центральной больницы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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