Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поспешил направить многозначительное поздравительное послание премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину в связи с днем рождения.

В послании говорится:

"Дорогой Михаил Владимирович,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с днем рождения.

Я с теплотой помню нашу встречу в Алматы, которая прошла в атмосфере открытости и взаимного доверия, характерного для наших традиционных двусторонних отношений. Я надеюсь, что наш конструктивный и заслуживающий доверия диалог продолжится.

Хочу с удовлетворением отметить, что армяно-российское союзническое сотрудничество продолжает укрепляться и развиваться в новых направлениях. Я убежден, что в этом отношении у нас еще есть неиспользованный потенциал. Это особенно актуально для сотрудничества в зоне евразийской интеграции.

Желаю Вам, дорогой Михаил Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

Этот невинный на первый взгляд текст поздравительного послания одного армянского премьера другому, заслуживает прочтения в смысловых подтекстах.

Мы уже обращали внимание на трогательную сцену знакомства Мишустина и Пашиняна в Алматы, когда Мишустин проявил показательный и неподдельный интерес к армянскому языку, и даже сделал "армянское селфи" по просьбе Пашиняна. На той встрече, как представляется, Мишустин осторожно просигналил Пашиняну, что Армения в его лице получила еще одного ключевого патрона в России.

И вот, Пашинян отправляет ответное послание, подчеркивая: "Я с теплотой помню нашу встречу в Алматы", "наш заслуживающий доверия диалог продолжится".

О каком доверии говорит Пашинян? О доверии между Россией и Арменией? Или межличностном доверии на этнической основе между двумя премьерами?

Элемент "доверия" в первом варианте кажется все более призрачным, поскольку с приходом прозападного Пашиняна Армения практически утратила статус российского "форпоста", и осуществляет последовательные меры по выдавливанию русского языка, российских телеканалов, театра, выметает из страны российский бизнес, устраивает провокации против российской военный базы в Гюмри, открывает на своей территории биолаборатории США, не говоря уже о практически самой крупной американской дипмиссии в мире. В Армении участились антироссийские протестные акции, все чаще звучат оскорбления в адрес первых лиц российского государства, включая Президента В. Путина. Так о каком "доверии" между РФ и Арменией сейчас может идти речь? И при этом Пашинян не скрывает свои симпатии Мишустину. Или это генетическая программа, "зов армянской крови", который дает свои позывные уже на всех уровнях российской власти. Так что, доверие возможно между Мишустиным и Пашиняном, а вот между Россией и Арменией практически улетучивается. Все это понимают, но политический спектакль продолжается.

Пашинян также зафиксировал в своем поздравлении, что "армяно-российское союзническое сотрудничество продолжает укрепляться и развиваться в новых направлениях".

О каких "новых направлениях" идет речь?

Москва и Ереван будут велосипед изобретать? Или создадут один кабинет на два правительства, чтобы улучшить каналы армянских коммуникаций? Или будут готовить армянского претендента с русской фамилией на заветную позицию в российском государстве? Все крепости армянами в России уже взяты, осталась последняя...Похоже, в этом отношении, как говорит Пашинян, "у нас еще есть неиспользованный потенциал". Конечно, в России потенциал огромный, и, наверное, еще остался неиспользованный армянством. Непорядок. Надо использовать Россию и далее. Например, укреплять статус армянского присутствия на юге России, увеличить количество рейсов из Еревана в Сочи, Крым, открыть еще и там памятник Гарегину Нжде, ввести уголовную ответственность за любые попытки россиян противоречить армянским интересам или, в скором будущем, отрицание признания Сочи "второй столицей Армении" и т.д.

Ну и как не испытать трагизм момента, когда лидер армянской прозападной партии "Мой шаг" Никол Пашинян, известный своей антиевразийской политической линией, с самого начала своего прихода во власть в Армении пытавшийся дестабилизировать и дезинтегрировать евразийские структуры во главе с РФ - ОДКБ и ЕАЭС, вдруг лицемерно заявляет, что взаимодействие Армении и России "особенно актуально для сотрудничества в зоне евразийской интеграции". Как представляется, единственное, чем может "помочь" Пашинян в этом направлении, так это стравливать евразийских партнеров с оппонентами Армении...У армян это мастерски получается, достаточно оценить провокацию Маргариты Симоньян по подрыву российско-турецких отношений.

А что же Мишустин? Это пока непроявленный кадр в российской политике. Но то, что армянство будет на него рассчитывать в реализации своих далеко идущих планов за счет России, уже очевидно.