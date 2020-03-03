Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с газификацией населенных пунктов Агстафинского, Гедабейского, Шамкирского и Товузского районов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по газификации территориальных единиц Агстафинского, Гедабейского, Шамкирского и Товузского районов из суммы, указанной в подпункте 1.11.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственной нефтяной компании Азербайджана выделяются 8,19 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.