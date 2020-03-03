Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Шамкирском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 15 населенных пунктах с численностью жителей 75 563 человека в Шамкирском районе, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,26 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.