Третьго марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Газахский район.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Газах и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Газахского района Реджеп Бабашов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.

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