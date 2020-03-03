https://news.day.az/politics/1208589.html Президент Ильхам Алиев посетил в Газахе памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил в Газахе памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву - ФОТО
Третьго марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Газахский район.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Газах и возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Газахского района Реджеп Бабашов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
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