https://news.day.az/politics/1208597.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству извести - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству извести - ФОТО
3 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству извести в Газахе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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