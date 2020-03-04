https://news.day.az/politics/1208598.html Введена в эксплуатацию Газахская районная центральная больница - ФОТО
Введена в эксплуатацию Газахская районная центральная больница - ФОТО
3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Газахской районной центральной больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.
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