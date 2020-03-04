https://news.day.az/politics/1208599.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала ОАО "Азерхалча" - ФОТО
3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.
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