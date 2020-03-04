3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Газахского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных на предприятии условиях.

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