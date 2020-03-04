https://news.day.az/politics/1208668.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район - ФОТО
4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Агстафа и возложил к нему цветы.
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