4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Агстафа и возложил к нему цветы.